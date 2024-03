La doctora Maria del Carmen Weis afirmó en la radio LU32 que, en las últimas horas, se confirmaron cinco casos de dengue en Olavarría. Cabe destacar que cada uno de ellos tiene antecedentes de viajes al norte o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, aún restan conocerse los resultados de dos casos sospechosos. "Evaluamos 13 casos, seis se descartaron. Al día de hoy tenemos cinco confirmados y dos que todavía están como sospechosos porque todavía no tenemos los resultados del laboratorio", informó Weis.

Al mismo tiempo, señaló que al conocerse un caso sospechoso se evalúa a donde viajo y donde estuvo y "se hacen las acciones y los cuidados correspondientes".

"Hay algunos que son internados y otros que no. Se trabaja junto con traumatología, con atención primaria y epidemiología, y se hacen las controles de foco en la manzana donde estaban los casos sospechosos y las manzanas de alrededor", explicó.

A su vez, aseguró que los casos que hay en nuestro partido "son personas que viajaron a zonas que están con brotes, no hay ninguno que lo haya adquirido en Olavarría".

En este marco, Weis afirmó que la cantidad de casos podría aumentar en los próximos días así como está ocurriendo en el país y la provincia. "La parte climática tiene que ver con respecto a los días de calor", sentenció.

También aclaró que “este tipo de enfermedad no se transmite de persona a persona, si no se transmite a través de un mosquito que no es cualquiera”, por lo que hay “cuidar en todos los lugares que no haya criaderos o lugares donde la hembra pueda poner huevos”.

En este sentido, solicitó a la población que tome conciencia y verifique los reservorios de agua o sitios donde se acumula chatarra.

Con respecto a la vacuna contra el Dengue señaló que cubre las cuatro tipos de enfermedades que produce el Dengue y que son dos dosis: la segunda, luego de tres meses de la primera.

"Hay tres grupos de personas que es recomendable que se la apliquen. Las personas mayores de 50 años, las embarazadas y también las personas que tienen su sistema inmunitario alterado, como puede ser un paciente oncológico, un paciente que esté con alguna colagenopatía o con altas dosis de corticoide", explicó.

Sin embargo, aclaró que la misma no está incorporada en el calendario de vacunación, por lo que debe comprarse y aplicarse en el Hospital Municipal o en algún Centro de Atención Primaria.