“Curso Municipal de Árbitros de LFO”: “No esperábamos esta buena respuesta”

Arranca un nuevo curso para poder ser árbitro de fútbol, pero a diferencia de años anteriores, la inclusión y la difusión por parte de la Municipalidad de Olavarría generó una notable aceptación y a horas de su primer encuentro, Jerónimo Gallo habló sobre las expectativas de esta nueva forma de trabajo.

“Una de las cosas en las que más había que trabajar era en el reclutamiento de árbitro porque la demanda a nivel local es altísima, pero siempre la matrícula había sido muy baja”, comenzó contando Jerónimo Gallo que tras su arribo hace poco más de un año al Colegio de Árbitros realizó una serie de cambios que generaron que el Curso de Árbitros contara con más de un centenar de interesados.

Sobre cómo surgió la posibilidad de trabajar en conjunto con la Municipalidad de Olavarría, el ex árbitro contó que “trabaja con pautas de la gestión anterior, pero me interesa que el arbitraje sea un actor social para albergar a un montón de gente que está o estaba fuera del ambiente futbolístico y cuando me contacté con Subsecretaría de Deporte, mostraron su entusiasmo desde el primer momento”.

“Es para destacar que el apoyo de la Municipalidad no es económico, sino con personal en las diferentes capacitaciones e infraestructura, pero nos permitió dejar de estar encerrados en ese mundo del fútbol local y nos ayudó a darnos a conocer porque no esperaba semejante aceptación y cantidad de inscriptos, llegamos a juntar 120 inscriptos” se asombró Gallo que además confirmó que debido al importante números de interesados e interesadas en sumarse, debió reorganizar y reprogramar varios aspectos ligados al curso “porque tengo expectativas muy altas de lo que vendrá”.

Además, quién será encargado de dictar las clases teóricas y prácticas del “Curso Municipal de Árbitros de LFO” que será oficialmente presentado el venidero viernes desde las 19:00 en la Casa del Deporte, no olvidó hacer mención sobre el rápido apoyo que sintió desde la Mesa Directiva del ente regulador local y de los clubes “que cederán sus canchas para los entrenamientos”.

Sobre las intenciones que tiene sobre estos nuevos profesionales que tendrá el Colegio de Árbitros de Olavarría, el docente analizó que “el arbitraje olavarriense no pasa por un mal momento, estamos bien en cuanto a nivel y a la formación, pero falta para tener actuaciones sobresalientes, que es lo que espero suceda cuando haya más competencia, de la sana para generar que el nivel crezca a fin de ser protagonistas”.

Por último, el árbitro que dejó de cumplir funciones dentro del campo de juego en el 2023 y calificó con un balance positivo su primer año al mando de las designaciones arbitrales y capacitación, confirmó que “en agosto daremos otro debido a la demanda que tuvimos y estarán aquellos que no hayan sido seleccionados para estos primeros cuatro meses de capacitación”.