Vacunatorios municipales aplican refuerzos contra el covid 19 a diferentes grupos de riesgo

El Municipio, en adhesión a lo establecido desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, reiteró la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación contra el virus de covid 19,

Asimismo, detalló la importancia de cierta periodicidad de los distintos grupos, y recomendó que para personas de alto riesgo, de 50 años o mayores, personas gestantes y personas con inmunocompromiso a partir de los seis meses de vida, se deberá aplicar una dosis de refuerzo a los seis (6) meses desde la última dosis aplicada y luego continuará con la misma periodicidad (cada 6 meses).

Por otro lado, para aquellas que se encuentran en riesgo intermedio o alta exposición laboral al virus como personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad), personal de salud y personal estratégico, deberán aplicarse una dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con una periodicidad anual.

Por último, las personas de riesgo bajo, entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades, tendrán que recibir una dosis de refuerzo a los doce (12) meses de la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual.

En concreto, estos refuerzos son necesarios para sostener la protección y prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad. La vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).

A nivel local, la vacuna se encuentra disponible en todos los vacunatorios, centros de salud y hospitales del Partido. Por consultas, acercarse con la libreta sanitaria o registro de las últimas vacunas al vacunatorio del Hospital Municipal (viernes de 08:00 a 14:00 horas) o al Banco de Leche (lunes a viernes de 07:30 a 13:30 horas, sábados de 08:30 a 12:30 horas).