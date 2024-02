Grave alerta de Cicop Tandil: "Esta semana renunciaron los tres oncólogos del Hospital"

El comunicado de Cicop comienza haciendo referencia a "'Crónica de una muerte anunciada' es una novela corta, creada por Gabriel García Márquez en 1981. También podría ser el título apropiado para el destino del SISP de Tandil".

Los médicos señalaron que "hace años venimos alertando sobre la crisis creciente en el sistema sanitario. Destrato, bajos salarios, desinterés... El Cambalache de Discépolo gobernando la cabeza de las autoridades municipales".

Recordaron que "llegamos con la alerta a la Presidencia del SISP, al Ejecutivo Municipal, y ante la falta de respuesta, nos presentamos en el Concejo Deliberante. TODOS los partidos políticos nos escucharon, pero nadie nos oyó".

"La crisis del sistema sanitario se agrava año a año sin que nadie esté dispuesto a revertirla"

En su escrito, refieren a que "profesionales agobiados y desilusionados deciden abandonar este camino, algunos apuestan a grandes cambios de vida, dejan el país, o la profesión. Otros optan por cambios menos drásticos, simplemente se van de Tandil, que ya no es para ellos el 'Lugar Soñado', especialmente cuando en Partidos colindantes, los honorarios por el trabajo profesional duplican al de esta ciudad".

Seguidamente exhiben una de las cuestiones más preocupantes para el sistema: el éxodo de profesionales. "Esta semana renunciaron los 3 oncólogos del hospital, y algunos traumatólogos", anunciaron.

"Estas renuncias se suman a otras que ya se vienen produciendo en los últimos años. Profesionales de la salud altamente capacitados que no son reemplazados por pares", agregaron, mientras que criticaron que "el Municipio, en una actitud que podría considerarse hasta de burla para con la profesión, y con los ciudadanos, cambia la atención personalizada por profesionales contratados para atender desde otras ciudades, a distancia. Relación profesional-paciente a través de una pantalla. Aun en especialidades en que la semiología (examinar al paciente) es una de las patas fundamentales en el diagnóstico y tratamiento".

Desde Cicop seccional Tandil expresaron que observan "con alarma y angustia la decadencia de un sistema por el que hemos dado la vida. Cuando ya no quede nadie..., cuando reemplacen a los profesionales por una pantalla, cuando la gente busque respuestas, pero necesite palabras claves para hallarlas..., no digan que no avisamos. Lo hicimos, pero no quisieron oírnos".

Fuente: La Voz de Tandil.