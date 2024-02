Empresarios del transporte aseguran que no podrán pagar los sueldos: "Los servicios se paralizarán"

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, sostuvo este jueves que no cuentan con los fondos para pagar la paritaria de los choferes y alertó que para marzo “a la UTA solo le podemos ofrecer el sueldo viejo, lo que va a generar un conflicto fuerte”. Esto fue tras la carta que las cámaras del sector del AMBA le enviaron el miércoles al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por el “incumplimiento” del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte: “Los servicios se paralizarán en pocos días”.

Fusaro explicó a El Destape Radio que “el martes que viene hay que pagar una suma no remunerativa de $ 140.000 por trabajador, según el acuerdo paritario con UTA y no están los fondos”.

“No tenemos los fondos para pagar la paritaria de los choferes, no tenemos los fondos para pagar los sueldos actualizados de marzo porque habría que pagar un básico de $ 737.000 pero ese aumento de sueldos hay que reflejarlo en el cálculo de subsidios, sino no tenemos los fondos para honrar la paritaria”, alertó el dirigente gremial empresario.

En esa línea, precisó que “a la UTA solo le podemos ofrecer el sueldo viejo, lo que va a generar un conflicto fuerte”.

Menos servicios

Fusaro también señaló que “el déficit se cubre estos días con menos servicios, y no se siente tanto por las vacaciones en que hay menos demanda, pero en marzo se va a sentir”.

“Nosotros habíamos iniciado a partir del 28 de diciembre una mesa de conversación con las autoridades ingresantes en donde explicamos las condiciones del sector, y todos los ingresos del sector vienen de cálculos que hace el propio Estado”, destacó el empresario.

Sin embargo, cuestionó que “los cálculos de subsidios los hace el Gobierno y la última vez que lo hicieron fue en noviembre con los precios que tenía la economía en agosto y septiembre”, y subrayó que “la sumatoria de ingresos entre tarifa y subsidios desde entonces no se actualizó”.

Sumado a la devaluación de diciembre, agregó que “eso tuvo un impacto y desde entonces hubo una merma muy fuerte del servicio por imposibilidad de cubrir todos los costos, que en parte se corrigió en enero, en donde la merma bajó apenas el 8% contra enero del año anterior, producto de anticipos de subsidio que se dieron para paliar la situación hasta que se revisaran los costos a fondo y se sinceraran con los precios reales”.

Furaro remarcó que “en paralelo iniciamos una negociación muy dura con la UTA hasta que nos pusimos de acuerdo, pero seguimos con el mismo subsidio que en agosto”.

“Hoy recibimos $ 200 promedio de boleto y $ 400 de subsidio por pasajero, pero la tarifa técnica da $ 1.000, así que hay un déficit del 40%, faltan $ 400, entonces baja la calidad del servicio porque no te alcanza la plata”, precisó.

Finalmente, aseguró que “nunca queremos caer en la figura del lockout patronal, las empresas están siempre expuestas al público y hacemos lo imposible para brindar el servicio, pero cada empresa hace lo que puede con lo que tiene, algunas dan un poco más, algunas se paran por completo”.

Paralización en ciernes

Ayer, las cinco cámaras de empresas de colectivos del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) enviaron de conjunto una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por el incumplimiento del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte y advirtieron que en caso de no lograr una pronta solución “los servicios se paralizarán en pocos días”.

El documento señala además que “de no publicarse una nueva estructura de costos durante esta semana, el sistema de Transporte de la Región Metropolitana se encamina a una paralización no deseada por los operadores pero a la que no pueden evitar”.

La nota fue suscripta por Aaeta, las cámaras Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. (Cetuba); Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). (DIB)