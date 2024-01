Llamado a la solidaridad de una madre: tiene un extraño tumor en la cabeza

Una familia olavarriense se transformó en protagonista de un llamado a la solidaridad para colaborar con los gastos de una mujer olavarriense que tiene un tumor en la cabeza que le genera importantes complicaciones de salud: no tiene obra social y depende de costos medicamentos.

Se trata de Fabiola Maíz que actualmente está en el Hospital Cruce de Florencio Varela y su familia, junto a compañeras de trabajo, emprendieron una campaña de pedido de ayuda para su extraño tumor, que en nuestro país solo es atendido por dos doctores.

“Tiene un tumor que complicó los neurotransmisores que le dan movimiento al cuerpo y además la dejó sin vista. Es complicado porque el tumor está pegado al hueso y no se puede operar”, explicó Noelia, su amiga y colega, que además contó la compleja situación económica de Fabiola quien a causa de su enfermedad ya no puede trabajar.

"Hoy no es posible una cirugía porque la masa compromete los nervios craneales que son el quinto y el sexto y la arteria carótida. Se recomienda un tratamiento paliativo para aliviar los síntomas para ver si esto avanza una posterior cirugía que no sería remover el tumor en sí sino los bordes del mismo para darle espacio al tumor en esta cavidad donde está alojado para que no siga comprimiendo", indicaron.

Al mismo tiempo, explicaron que "es acompañante terapéutica y si no trabaja no cobra, tiene dos hijos adolescentes y actualmente no cuenta con obra social”, indicó y pidió que las obras sociales que le adeudan “seis meses de trabajo” -cuestión que ya fue reclamada- le paguen.

En el marco de su delicada situación de salud, no tener una obra social complica el pago de los costos de los estudios que Fabiola debe realizarse así como la obtención de los costosos medicamentos que debe tomar.

Además, se esta organizando una feria de venta de ropa para sumar dinero a la causa.

En caso de querer colaborar con la olavarriense, se puede enviar una colaboración a través de los siguientes datos:

Alias: fabiolamaiz

CBU: 0140337203637953621722