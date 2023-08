Liga Noroeste: Racing fue el anfitrión y Estudiantes el gran ganador

Racing y Estudiantes volvieron a presentarse en la competencia regional y fue con resultados que les permitieron asegurarse su clasificación al Final Four.

Hasta el diamante “Chairas” llegaron, además de a las representantes del “Bataraz”, Cobras, Decanas, Blue Queens y Vikingas para completar una nueva fecha donde hubo doble festejo para uno de los representantes locales.

Las conducidas por Juan Vega y Germán Bahl vencieron en primer lugar a Vikingas por 9 a 0 y luego repitieron el triunfo ante Racing Koalas por 23 a 0 para asegurarse el primer lugar de la tabla general.

Por otro lado, las anfitrionas, previo a la derrota ante Estudiantes, se impusieron 8 a 3 a Blue Queens y lograron el triunfo que necesitaban para asegurarse uno de los primeros cuatro lugares de la tabla.

Además, la fecha se completó con los duelos entre Vikingas vs Cobras, Decanas vs Blue Queens y Cobras vs Decanas.

La próxima fecha, pautada para el 10 de septiembre, será en Los Toldos y luego, en Junín se jugará el Final Four que contará con los dos equipos olavarrienses.

Fuente: Prensa CAE y Prensa RAC