Constanza Caffarelli: “La dirigencia debería hacerse cargo de que viene divorciada de la sociedad”

Por Fernanda Alvarez - Agencia Comunica

Pocos se esperaban que el ultraderechista Javier Milei ganara las Paso y se convierta en un competitivo postulante a la presidencia de Argentina. El enojo de la gente, el desencanto con la política y el crecimiento de un personaje que anuncia quita de derechos genera, además, mucha preocupación.

Esa es, quizá, la palabra más escuchada en los últimos días. ¿Cómo sería un gobierno con una personaje de esta naturaleza? ¿Qué derechos podrían perderse, en cuánto tiempo y por qué?

La Dra. en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Facso, Constanza Caffarelli, analiza la situación actual y advierte sobre la complejidad de los tiempos que se vienen y del peligro de un posible gobierno de Javier Milei. “Hay un escenario competitivo para los tres candidatos principales: Milei, Bullrich y Massa. Hay que ver hacia dónde van los votos de Larreta, los de quienes no fueron a votar, si se revierten los votos en blanco.

El escenario es abierto. Después hay que considerar qué pasa si alguna de estas opciones llega al poder, y en el caso Milei concretamente, si va a tener condiciones institucionales para hacer lo que anuncia”.

-La gran preocupación de estos días es el avance de la derecha y de Milei puntualmente. ¿Cómo analizas el panorama? ¿Sus planes se pueden aplicar?

Como está planteado el funcionamiento institucional de nuestra democracia, necesita apoyo de las cámaras para que sus proyectos puedan prosperar. Si gana, la Cámara quedaría dividida, va a haber representación de diferentes fuerzas, entonces deberá lograr acuerdos y apoyos. No es que automáticamente va a tener este número para que sus proyectos prosperen. Después hay otra serie de cuestiones que no son tan fáciles: por ejemplo escuche que dice ´voy a llamar a un plebiscito sobre la ley IVE´. Bueno, no es una cuestión de que por voluntad llamo y hago un plebiscito. Entiendo que si fuera presidente, habrá otras fuerzas políticas que harán valer también su contrapeso y se posicionarán frente a ciertas iniciativas que en principio podrían parecer como de máxima o muy radicalizadas, como dolarizar o avanzar en procesos de revisión de ciertas leyes. Habrá que ver: tampoco tiene gobernadores propios y deberá pactar. Aquí entra en contradicción porque él dice que no va a pactar con la casta.

-El se manifiesta en contra de la casta aunque forme parte de ese sector… Pero ha dicho también que en esa falta de pacto, puede eliminar el Congreso, lo cual es gravísimo. ¿Pero es posible?

Sería gravísimo porque sería inhabilitar uno de los poderes del estado, el legislativo, que además es necesario para la República. Es el ámbito de deliberación, debate, donde está la representación más diversa de la ciudadanía. Sería apuntar al corazón de la democracia. Esperemos que no sea así. Pero si miramos otros países de Latinoamérica…, no estamos exentos. En Bolivia hubo situaciones complicadas, también en Perú, hay países latinoamericanos que tienen situaciones complejas. Hay una situación que se reitera: llegar por medio del voto legítimo y democrático, pero una vez instalado empiezan a inhabilitar las instancias que hacen al funcionamiento de la democracia. Desde ese lugar se concentra el poder y las decisiones y apelan al uso de la fuerza cuando no se pueden dirimir de otra manera los conflictos. Esto es peligroso Y es un escenario posible.

-¿Por qué considerás que aparecen estos personajes?

Es interesante observar qué viene pasando con la sociedad. Se ha hablado de cómo Milei se constituye en canal de expresión de un gran descontento, decepción, hartazgo, enojo, frustración. La gente ve que le dio la oportunidad a Cristina Fernández y fracasó. Cuando le dio la oportunidad a Macri, fracasó; nuevamente a Alberto y también fracasó. Entonces aparece una figura que se muestra como distinta y señala todos los errores intencionados y no intencionados de la casta, todos sus privilegios, todo lo que significa en mala calidad de vida a la población. Se muestra como alguien que entiende a esa población, diferente a esta ´casta´ a la que critica y se constituye en una opción no porque tenga un gran programa o por su capacidad de gobernar y de hacer un cambio…

Lo que me parece es que la sociedad ve una persona que da en un punto clave y la gente dice “sí, la verdad que estamos cansados”: de una inflación tan alta, del poco poder adquisitivo, de que se deteriora la calidad de la salud y la educación pública, hay una cantidad de gente que vive en la informalidad laboral…Algunos pueden pensar que durante la pandemia nos quedamos en casa porque total teníamos un ingreso asegurado y no pasaba nada y a esa gente el estado la acompañó y salvó. Pero a mucha otra gente el Estado se le convirtió en un obstáculo, en una especie de carga. Entonces lógicamente no van a estar contentos ni van a estar entonados con esa idea de que el Estado te salva, están pensando todo lo contrario.

-Incluso aunque se anuncie desde su propia plataforma que muchos espacios del Estado (como la educación o la salud) podrían ser más deteriorados aún, ¿no se entiende esto lo suficiente o a la gente no le importa?

Quizás no es que no se visualice, pero no se dimensiona el impacto que esto puede tener en la vida cotidiana de cada uno. Cuando hablamos de dolarizar, hay que insistir con informar que significa que si gano 150 mil pesos, NO voy a ganar 150 mil dólares…En realidad, en la economía cotidiana sería desastroso. Un colega, Mario Riorda, contaba una anécdota que creo que sirve para ilustrar. En un Focus Group le preguntaban a la gente si tenían idea o si entendían que la propuesta de Milei era romper todo y entonces una de las participantes le contesta, ´claro, para eso lo votamos´. Entonces quizá la búsqueda sea esto de decir ´hasta acá llegamos. Ha sido desastroso, rompamos, barajemos y demos de nuevo´. Hay como un enojo muy grande y una necesidad de preguntarse ¿cómo vamos a poder salir de esto? Me parece que aunque parezca descabellado, tiene la lógica desde la experiencia de mucha gente que quizás no es que no valore la salud o la educación pública sino que en el cotidiano cuando le toca, le toca mal, le toca de la peor manera o ni siquiera le toca.

-Sea quien sea que gane en octubre, fácil no será para ninguno. ¿Crees que la clase dirigente debería hacer un mea culpa en serio?

Si, porque creo que se tiende a mirar el comportamiento del votante y la dirigencia es la primera que tendría que hacerse cargo de que hace tiempo viene divorciada de la sociedad. Hemos visto en los últimos años internas a cielo abierto cuando tenemos un 40% de pobreza en nuestro país, hay gente que no come, otra que no llega a fin de mes o va todos los días al supermercado para comprar de a poco. Ahora ya no hay precios, aumenta todo permanentemente, entonces vos decís ¿en qué sintonía está esta gente que se supone que tiene que estar preocupada por nuestro bienestar? Pero parece estar más preocupada por la pelea en ver cómo conserva los espacios que tiene. Es lógico que la ciudadanía se termine enojando. Esta situación abona la idea de casta, de un grupo selecto, con priviliegios, que se ha desconectado de las necesidades de la ciudadanía Sea quien sea que finalmente gane en octubre no tiene un escenario sencillo porque económicamente la situación es muy complicada, pero además también va a tener el desafío de poder construir acuerdos. Vamos a estar en una situación con representantes de diferentes fuerzas que van a tener diferentes ideas, y habrá que construir acuerdos para que los proyectos prosperen. Entonces ese es otro desafío para la dirigencia.

- ¿Que un candidato advierta que va a derogar las leyes que no le gustan así en forma tan personalista pone en riesgo nuestra democracia? ¿Y sobre todo la conquista de derechos adquiridos?

Con un gobierno con la visión que tiene un personaje como Milei claro que están en riesgo muchos derechos adquiridos. De todas maneras siempre hay que pensar que los derechos se conquistan y que no es que hay que darlos por sentados. Por supuesto que hay gobiernos que tienen una visión más proclive a la ampliación y al respeto a sus derechos adquiridos y otros gobiernos que los van a poner en tensión permanentemente. Entonces hay que estar siempre atento. Creo que él también usa para tensar, pero después hay que ver si tiene la herramientas legales , si puede construir acuerdos que le permitan revisar algunas cosas y por otro lado cómo van a ser las resistencias que puede haber desde lo social. Habrá que salir a la calle a reclamar…

Aunque cueste represión.

Ese es uno de los riesgos, el más claro al que nos enfrentamos. Como sucedió en Jujuy, que también viene de la mano de cómo se criminaliza el derecho a la protesta. Desde hace tiempo que se cuestiona si el derecho a protestar es legítimo o si hay manera de regularlo. Es toda una discusión, lo que creo que tiene que quedar claro es que la manera de que ese derecho a la protesta no afecte otros derechos, no es justamente reprimiendo.

Créditos: Agencia Comunica - FACSO - UNICEN.