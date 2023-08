Atleta local cuestionó al Municipio por falta de apoyo: “pienso dejar de correr para Olavarría”

Días atrás, el corredor olavarriense Luciano Sosa se expresó a través de sus redes sociales y dio a conocer su descontento con el Municipio al acusar falta de apoyo luego de diversas situaciones.

Una de las problemáticas que puntualizó Sosa fue por no ser partícipe del Programa de Espejos Deportivos municipal, la cual está orientado a deportistas que “hayan mostrado gran rendimiento, progreso constante, dedicación en la preparación y adecuada conducta deportiva, cuya trayectoria y dedicación sean tanto un ejemplo como estímulo para que los más chicos se acerquen a la práctica del deporte”, según refiere la página del Municipio.

Sosa fue beneficiario de esta beca durante el 2022, y al finalizar la misma (rige desde marzo hasta diciembre), participó de una carrera en Chivilcoy a principios de este año, la cual según la propia consideración del atleta fue lo que desencadenó en la no renovación del programa.

“El director de Deportes del Municipio, Óscar “Tito” González, me envió un mensaje y me preguntó si yo había corrido con la remera de Chivilcoy”, contó en diálogo con Infoeme, lo que considera que fue el fundamento utilizado para no ser beneficiario de la beca este año, y agregó: “es muy evidente que esperaban el mínimo error”.

Desde el Municipio desmintieron a este medio que se trate de un problema personal con el atleta, e indicaron que Sosa no cuenta con la beca debido a que no presentó la planilla de inscripción y el curriculum deportivo, documentos solicitados para acceder al programa.

No obstante, en 2022 Sosa tampoco se inscribió al programa, aunque finalmente fue “invitado” por el gobierno municipal para formar parte del mismo.

De todas maneras, el atleta aseguró que la beca -la cual era de 7 mil pesos el año pasado y 15 mil en 2023- “no me sirve” para cubrir gastos, por lo que en ese entonces solicitó al Director de Deportes un trabajo que le permitiera poder entrenarse al máximo nivel y poder seguir creciendo.

Es que en ese entonces, el atleta que ha participado en diferentes competencias a nivel provincial, nacional e internacional se encontraba trabajando en una panadería durante 9 horas diarias en horario de madrugada, lo que perjudicaba su rendimiento.

“Si yo tuviera 15 años y estuviera compitiendo en los Juegos Bonaerenses, donde vos estás sustentado por el Municipio, quizás puedas utilizar los quince mil pesos para gastos, pero no a un atleta que se va competir afuera”, dijo Sosa.

El oriundo de Sierra Chica aseguró que esta situación “no me bajoneó, sino que me dio un incentivo. Empecé a entrenar más fuerte para poder seguir creciendo. Me presenté en el provincial de pista, me presenté en el provincial de cross y me clasifiqué a Misiones. Mucha gente me decía que no podía creer que yo no estuviera becado”.

“Sin apoyo me banqué todo yo”, manifestó, por lo que contó que se intentó comunicar con González para solicitar sustento económico “y ni siquiera me contestó”, lo cual también fue desmentido rotundamente desde el Municipio.

“El Municipio está detrás de los deportistas amateurs, pero no está al tanto de las necesidades de todos. Si el atleta se acerca y dice que necesita plata para competir en otra ciudad se busca la forma de poder acompañarlo. Ha pasado con otros deportistas que no tienen la beca y que se los ha ayudado con algún tipo de subsidio”, indicaron voceros oficiales.

Reunión sin acuerdo

A raíz de que Sosa brindara entrevistas a algunos medios locales y diera a conocer esta situación, desde el Ejecutivo se comunicaron con él para llevar a cabo una reunión con el secretario de Deportes Juan Agustín Galli, la cual se concretó el pasado martes.

Allí, se le ofreció a Sosa “apoyo psicológico, odontológico y alimentario, pero los rechazó”, señalaron desde el Municipio.

El argumento del atleta fue el siguiente: ¿cómo hago para pagar un par de zapatillas o un viaje?”. Además, remarcó la necesidad de un trabajo que le permita solventar la gran cantidad de gastos que requiere su actividad: “me he comprado zapatillas de cien mil pesos, me he pagado viajes a los Grand Prix Sudamericanos, me pagué el viaje de Olavarría a Buenos Aires, de Buenos Aires a Concepción del Uruguay, allá me pagué hotel. Y así todo, seguí corriendo. Y mira lo que pido, un trabajo nomás, y con ese sueldo cubrir mis gastos”.

Sosa contó que durante los últimos tres años se enfocó en entrenar “como una persona que tiene apoyo, lo cual no tengo, y me dieron 30 mil pesos en total, dividido en tres años, ¿cuánta plata es por día, o por mes? No es nada. Esa es la forma en la que cuidan a un atleta. Además no te hacen llegar los mensajes, porque yo a esta reunión la pedí antes de irme a Misiones”.

Y agregó: “sin tener trabajo me decían ‘pagate esto y después trae la boleta’, ¿cómo me voy a poder solventar si te estoy diciendo que necesito ayuda? Nunca pensé que a medida que iba a ir avanzando –en el deporte- en vez de tener soluciones iba a tener problemas”.

Además, comparó la situación con otros municipios, donde “vos estás trabajando y a la vez te dan un médico, un masajista, gimnasio”, y sostuvo que en caso de que la situación no cambie considera “dejar de correr para Olavarría, porque a mí no me da ningún beneficio. Hay internas extradeportivas, y esperaron el mínimo error para castigarme, y para colmo sin fundamentos, eso es lamentable”.

Por último, se preguntó: “si sin ayuda llegué a un Grand Prix Sudamericano, donde compiten atletas que fueron todos ayudados, a dónde podría llegar con apoyo”.