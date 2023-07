Irregularidades en Desarrollo Social: “Juntos” archivó un pedido de informes para que Robbiani no responda

El proyecto había sido elaborado ante la falta de respuestas y las inconsistencias y dudas surgidas de los datos presentados por el gobierno municipal con respecto al uso indebido de tarjetas alimentarias, vales y pasajes que ya investiga la justicia. El bloque de “Juntos” se negó pasar el nuevo pedido de informes a sesión y además utilizó la mayoría para archivarlo.

El bloque de Unión Por la Patria días atrás había presentado un nuevo pedido de informes sobre las irregularidades en Desarrollo Social. Cabe destacar que luego de negarse a brindar información ante los concejales en forma presencial, la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que conduce Diego Robbiani, respondió dos informes que dejaban muchas dudas con preguntas que directamente no fueron respondidas.

“Esto que vivimos hoy no sucede nunca, sea del espacio político que sea a nadie se le niega que un pedido de informes llegue a sesión y mucho menos se utiliza la mayoría automática para archivarlo. Se trata en sesión y se aprueba o no pero llega a la sesión. No comprendemos porque no acceden a dar respuesta a consultas relacionadas a un tema tan delicado como el de las irregularidades en desarrollo social” destacó Mercedes Landivar.

Con relación a la causa penal la legisladora indicó: “La causa ya está caratulada, como ‘Rosales Silvana sobre Comisión de delitos de acción pública’, hay hechos de absoluta gravedad que involucran al menos una ex funcionaria de alto rango institucional y que estuvo ocho años en la gestión municipal. Estas maniobras no hacen más que evadir responsabilidades, si verdaderamente quieren que la situación se esclarezca deberían aportar información”.