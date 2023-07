Video: Nacha Guevara criticó a Lali Espósito y desató una fuerte polémica

Nacha Guevara, reconocida figura del espectáculo argentino que se consagró en el mundo artístico gracias a su destacada trayectoria, realizó polémicas declaraciones que la enfrentaron con Lali Espósito.

A sus 82 años, Nacha reflexionó sobre sus colegas no contemporáneos y analizó las diferencias y similitudes que existen. En una aparición en el programa Noche al Dente, conducido por Fer Dente en América TV, Nacha fue consultada sobre la industria musical actual y, si bien habló en términos generales, también hizo referencia a la cantante y la acusó de haber sido irrespetuosa con ella.

En una entrevista para el programa de televisión de América TV, Dente le preguntó a Nacha sobre artistas de las nuevas generaciones que la sorprendieran para bien. La diva respondió con sinceridad que hay varios artistas que la sorprenden para mal, pero que hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, como Nicki Nicole, a quien elogió por su talento.

Fer aprovechó para preguntarle si le gustaría hacer una canción con Nicki Nicole, a lo que Nacha respondió que ya tabajaron juntas en algo, pero cuestionó la disponibilidad de los artistas de esta década. También mencionó que intentó contactar a Lali para una canción, pero no obtuvo respuesta.

En tono de humor, Dente comentó que ellos tampoco recibieron respuesta de Lali. Nacha finalizó diciendo que algunos artistas parecen creerse demasiado y "luego se deprimen".

Recientemente, Lali brindó una entrevista en el popular podcast "No lo hagas fácil" donde se refirió a su experiencia en los últimos tiempos. Durante la conversación con Juanpa Zurita, Lali compartió abiertamente sobre un período de intensa ansiedad que atravesó, pero que no había llegado a contar públicamente.

"A veces puedo dar la impresión de que siempre estoy bien porque trabajo constantemente, pero eso no es real. Como todos, también tengo momentos difíciles en mi vida privada. Sin embargo, el trabajo me ha ayudado a distraerme y sortear esos obstáculos. Hace poco tuve un episodio en el que incluso tuve que decirle a mi equipo: 'mi cara se va a paralizar'. Afortunadamente, todo el equipo que me rodea me tranquilizó y apoyó, asegurándome que harían todo lo necesario para afrontar la situación", confesó la artista.