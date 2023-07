Esquemas de vacunación para las vacaciones de invierno

Desde la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, invitaron a la población a actualizar el calendario de vacunación contra el Covid 19, en especial “aquellas personas que hayan transcurrido más de seis meses desde su última inmunización”. Tales vacunas están disponibles en el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y centros de salud.

Al mismo tiempo, recordaron la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación en general.

“Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las dosis que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas”, manifestaron desde el área.

“En este marco, la mencionada dependencia sanitaria ha diseñado una campaña de vacunación que regirá durante el período de vacaciones de invierno (17 al 29 de julio). Se invita a la comunidad a acercarse al Banco de Leche o al centro de salud más cercano al domicilio para chequear la libreta sanitaria y completar esquemas”, agregaron.

Horarios de atención

–Casco urbano: vacunatorio del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

–Zona serrana: Hospitales de Sierras Bayas e Hinojo, CAPS N° 9 Colonia San Miguel, CAPS Nº 4 Sierra Chica.

–Zona rural: Hospital de Espigas, CAPS Nº 13 Blanca Grande, CAPS Nº 14 Recalde.

Lunes a viernes 08:00 a 14:00 horas.

–Centro de Inmunizaciones Banco de Leche

Lunes a viernes 08:00 a 14:00 horas, sábados de 08:30 a 12:30 horas.

Es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación. Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica.