Di Carlo sobre el video de las ratas en la Escuela Normal: “No me sorprendió”

El titular del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, se refirió al video que se capturó este lunes en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº10 (ex normal) en el que se observa a dos ratas atrapadas en una lata: “el video no me sorprendió”.

Este lunes se difundió el video de los roedores a un mes del primer caso que tomó conocimiento público -el pasado 8 de junio- cuando se difundió la imagen de una rata en un aula del establecimiento que derivó en la suspensión de clases y en una sentada de un grupo de alumnos en la puerta de la escuela.

En esa oportunidad, autoridades de la escuela y del Consejo Escolar dijeron que el lugar se encontraba en un proceso de “desratización”. No obstante, este lunes, apareció un nuevo video de ratas en la institución.

Este martes, Di Carlo se refirió al tema y en el marco de una entrevista con LU32 dijo que dicho video no lo tomó por sorpresa. “El video no me sorprendió para nada, todas las semanas se vienen encontrando roedores muertos y otros a punto de morir”, dijo.

“La semana pasada se encontraron cuatro ratas, lo que pasa es que no las alcanzaron a ver los chicos y en semanas anteriores han aparecido otras en los salones”, indicó y agregó: “no me sorprende porque desde el primer caso sabíamos que el proceso de desratización puede llevar al menos un mes y estamos dentro de los plazos normales”.

Bruno Di Carlo, titular del Consejo Escolar

Asimismo, el funcionario adelantó que los esfuerzos para erradicar la plaga en el edificio se van a reforzar en las vacaciones de invierno. “A partir del lunes, con el receso invernal de dos semanas, se va a hacer un trabajo mucho más exhaustivo y profundo”.

Fuente: LU32.