El plan secreto de Juan Darthés para sacarle plata a Thelma Fardin: “La quiere ver tirada en el piso”

Las versiones hablan de un posible regreso de Juan Darthés al país. Sin embargo, su abogado Fernando Burlando aclaró que no cree "que vuelva a la Argentina".

Darthés hace más de cuatro años se refugia en Brasil tras la denuncia de Thelma Fardin, que lo acusó de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía 16 años.

"A mí, personalmente Juan me dijo que quería hacer un video agradeciéndole a la gente que lo apoyó durante este tiempo. Sí tenía necesidad de que se aclare cuál es el contenido de la sentencia y de la nueva sentencia aclaratoria que hubo. Me dijo que los medios no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia ", dijo Burlando al referirse a la absolución que recibió en Brasil, luego de que Fardin explicara que absolución no es sinónimo de inocencia.

El letrado también destacó que tienen intenciones de iniciar acciones legales contra quienes opinaron sobre la causa condenando con sus palabras al actor: "Entre otras cosas, la vocera presidencial dijo cosas que no son ciertas... no se explica por qué hablan sin conocer y sin saber los contenidos de las resoluciones judiciales, siendo, ni más ni menos, funcionarios públicos. Diciendo como que había habido abusos, y hablaba de prescripción... jamás habló del fallo de prescripción".

Además, Darthés tendría un plan secreto para reclamar dinero a Fardin después del juicio en Brasil. El actor buscaría recuperar los fondos que Fardin habría recibido durante el proceso legal en su contra. Estos detalles surgieron durante una discusión en el programa Socios del Espectáculo, donde la panelista Mariana Brey compartió información sobre los planes de Darthés.

“Es designar una institución para que Thelma Fardin done todo el dinero que, según él y a mí no me consta, ella habría cobrado del gobierno en estos últimos años”, reveló Brey.

Juan Darthés tendría un plan secreto para reclamar dinero a Thelma Fardin después del juicio en Brasil, según revelaciones recientes. El actor buscaría recuperar los fondos que Fardin habría recibido durante el proceso legal en su contra.

Estos detalles surgieron durante una discusión en el programa Socios del Espectáculo, donde la panelista Mariana Brey compartió información sobre los planes secretos de Darthés junto a su abogado, Fernando Burlando.

“Es designar una institución para que Thelma Fardin done todo el dinero que, según él y a mí no me consta, ella habría cobrado del gobierno en estos últimos años”, reveló Brey.

La panelista explicó que Darthés insiste en que Fardin "mintió" y él dijo la verdad. “Es un deseo que está tratando que se concrete. Cómo, me lo pregunto. Pero es un deseo”, agregó.

La panelista Paula Varela se mostró indignada con el plan de Darthés. “Es una locura. “Esta revictimización a Thelma, la quiere ver tirada en el piso claramente porque siente que ella destruyó su vida con todo lo que sucedió”, expresó.

Fardin hizo una nueva presentación en la que aseguró que el actor denunciado al haber introducido sus dedos en la vagina y haberle hecho sexo oral, el encuadre jurídico sería el de estupro o atentado violento al pudor, el cual tiene una pena de 4 a 10 años de prisión. Ese delito prescribe a los 16 años con lo cual la acción penal se encontraría vigente, a eso apunta la presentación fiscal.

"A la vista de todo lo expuesto, se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone", fue lo que determinó en su fallo el juez de Brasil.