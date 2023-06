Tiene una discapacidad, se quedó sin trabajo y pide ayuda para comer

Un joven olavarriense con discapacidad, pide ayuda a la comunidad ya que se quedó sin trabajo y no tiene dinero para comprar comida. Además pidió ayuda para conseguir una estufa y pañales para su bebé.

“Estamos en una crisis, horrible” compartió Luciano quien vive en una piecita de barrio Coronel Dorrego junto a su esposa y su bebé de 9 meses. El joven trabajaba con su hermano, ya que debido a la discapacidad corporal que tiene no puede realizar muchas actividades y por ese motivo no encuentra empleo.

Si bien cobra una pensión por discapacidad, ese dinero, sólo alcanza para pagar el alquiler de la piecita en la que viven. “Pagando el alquiler se me va casi la mitad del sueldo, los pañales están carísimos y con lo que me sobra compro comida”, explicó y compartió que también se les está terminando el gas de la garrafa y hasta el mes que viene no podrán comprarla.

Quien pueda brindar ayuda a Luciano y su familia, debe comunicarse al 2284 60-7439.