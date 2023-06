Perdió su DNI en el último recital del Indio en Olavarría y lo condenaron por un robo

A través de Facebook, Maximiliano Villalba compartió su historia y contó su “odisea”: el 11 de marzo de 2017, durante el último recital que el Indio Solari brindó en Olavarría perdió su billetera, que contenía en el interior su DNI, y lo condenaron por un robo que, asegura, no cometió.

El domingo 12, luego de pasar por la casa de su mamá decidió emprender viaje a su casa en CABA y se da cuenta que no tenía en su poder la billetera. “Inconsciente de mi parte no fui e hice la denuncia, pensé que alguno de mis amigos la podría haber visto o se me había caído en la combi”, contó.

Luego de confirmar, el lunes 13, que la billetera no había quedado en la combi y tampoco la tenían sus amigos, decidió sacar turno para realizar el DNI, aseguró: “Sin imaginar todo lo que después me iba a pasar”.

Según su versión: “El 14 de marzo van a robar a la localidad de Moreno con mi billetera, con mi DNI, mientras yo estaba en mi trabajo sin saber nada”.

Como resultado de este episodio, el 22 de marzo allanaron la casa de su mamá y señaló: “Acusándome de un robo que yo no cometí, ahí arranca toda mi odisea, sin tener antecedentes penales, ser una persona de bien, sin haber entrado nunca a una comisaria, así y todo, la justicia nunca me dio derecho, me acusó y afirmó que era yo desde el día uno”.

“Transcurrió el tiempo, llevé mis testigos, me ofrecieron dos juicios abreviados, que eso significa declararme culpable, los cuales rechacé porque soy inocente, me dieron fecha de juicio el 10 de febrero de 2021 era lo que yo quería para mostrar las pruebas y poder demostrar mi inocencia”, agregó.

Sin embargó Villalba afirmó: “Fueron dos días de juicios en el cual no me dejaron declarar, ni me dejaron presencia el juicio para que la persona que había sido víctima pudiera verme y darse cuenta de que yo no había sido y que era inocente”.

Fiel a su relato planteó: “Mostré todas las pruebas, lleve a todos mis testigos y todas las pruebas de que el día en que sucedió todo yo está trabajando, pero nada fue suficiente y me condenaron a 4 años de prisión”.

“Desde ese día vengo apelando y todas me las rechazaron, hoy estoy en la última instancia, la Corte Suprema de la Nación, si esa también es rechazada, la sentencia queda firme y un inocente que nunca hizo nada, que no tiene antecedentes, siempre laburó, va a ser detenido”, cerró.