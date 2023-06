Se concretó la audiencia número 34 del juicio por los delitos de lesa humanidad

En la última audiencia llevada adelante en el marco del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio de Tandil, Azul y Olavarría durante la última dictadura cívico militar, conocido como Juicio “La Huerta”, Fabio Galli declaró por el secuestro de su padre Ángel Raúl Galli, Juan Dours hizo lo propio por su papá Jorge Silvano Dours y Norma Giménez declaró por el secuestro de su marido Héctor Sardé.

El 29 de julio del año 1977, en momentos en que Jorge Silvano Dours llegaba a su casa de la ciudad de Azul en automóvil, fue sorprendido por una persona quien lo encapuchó y lo subió en el asiento del acompañante de su propio vehículo. En el rodado subieron una o dos personas más. Jorge Silvano Dours participó de la JUP en Mar del Plata mientras estudiaba abogacía y era abogado. Su hijo, Juan, aseguró en el juicio que su papá nunca pudo hablar con nadie sobre lo que le sucedió, siempre fue muy doloroso. Parte de la historia asomaba en algunas oportunidades, como aquella en la cual le contó a su hijo que “a mediados del año 80, volviendo de Tandil en micro, reconoció la voz de uno de sus captores y no pudo hacer nada, no pudo escaparse de esa situación y tuvo que aguantarlo”. Aquello de los que no se hablaba marcó la comunicación de toda la familia, sentenció Juan Dours.

Ángel Ramón Galli se desempeñó en diferentes funciones políticas en la Provincia de Buenos Aires. El 23 de marzo de 1976 lo detuvieron ilegalmente, era Director de Telégrafos de la Provincia de Buenos Aires. Luego lo trasladaron a la Unidad 7 del SPB en Azul, en donde lo alojaron en un cuartito y le dieron un colchón de paja y una frazada. En total permaneció detenido 181 días. En ese lapso sufrió simulacros de fusilamiento, amenazas, falta de alimentación y de atención médica. Estuvo detenido junto con diferentes personas del ámbito gremial y político, y específicamente con muchos de los casos que conforman la presente causa.

Su hijo tenía 9 años cuando se llevaron a su papá, a partir de ese momento le temió a la noche y padeció trastornos psicológicos. Dijo que no tiene recuerdos gratos de su infancia y adolescencia, su padre se había vuelto un hombre triste, “hubo cosas que nunca contó y con algunas palabras, sonidos o imágenes se ponía a llorar” expresó con pesar.

Héctor Sarde era concejal de Azul, la madrugada del 24 de marzo de 1976, un grupo armado de militares se presentó en su domicilio de esa ciudad, ingresó y lo detuvo. De esta comisión también participaban policías federales. Héctor Sarde fue trasladado a la Unidad 7, en donde fue alojado en una celda individual, detenido en el mismo sector que los presos políticos. Fue liberado entre una semana y diez días después de su detención.

Norma Giménez pudo hacer su declaración desde su casa y por la plataforma zoom. Con algunas dificultades, por su edad avanzada, pudo realizar un detallado relato de lo que vivió cuando los militares se llevaron a su marido. Héctor Sarde fue dirigente gremial en SMATA y concejal peronista en Azul.

Sindicalistas, concejales y militantes peronistas fueron secuestrados de sus hogares, frente a sus familias, quienes fueron testigos de la violencia y saña con la que se llevaron a cabo los hechos. A pesar de haber sufrido tanto, decidieron callar detalles y contar poco de lo que vivieron, limitándose a llorar el dolor en soledad. Los testimonios que se brindaron dieron cuenta de los estragos que la mezcla de dolor y silencio causaron en las familias afectadas. El tribunal retomará el debate el próximo 23 de junio desde las 11:30.