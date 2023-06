Trebucq sobre el reclamo de los estudiantes: "Nunca la Facultad de Salud demoró un título"

A causa de la manifestación de los Egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud por el retraso para recibir su título universitario, este miércoles por la tarde la alta casa de estudio brindó una conferencia de prensa para esclarecer los hechos. Además los estudiantes damnificados mantuvieron previamente una reunión.

Integraron la conferencia la Vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, el decano de Ciencias de la Salud Héctor Trebucq, la secretaria Academia de Ciencias de la Salud Fabiana Caruso, la Secretaria General, Juliana Altman, la Vicedecana Betina Bernardelli,y la Secretaria Académica de la facultad Natalia Giamberardino.

Son alrededor de 60 graduados quienes realizaron denuncias durante los meses de diciembre del 2022, marzo y mayo del 2023 por el retraso de sus títulos, los cuales precisan de forma urgente para su residencia.

En representación de la facultad de Salud el decano Hector Trebucq explicó los motivos que retrasan la entrega de títulos: ”No podemos decir que día se van entregar, porque no solo depende de la Universidad, sino también del Ministerio de Educación que atiende los títulos de todas las universidades".

"Entonces, aproximadamente, trabajamos con tiempos estimados, pero lo que yo más quiero recalcar, es el dato empírico que nosotros traemos y que queremos compartir. En 15 años, hasta ahora, siempre hemos logrado cumplir, lo que expresan los egresados es respetado, pero les pedimos que confíen porque hasta ahora Nunca la Facultad de Salud demoró un título", manifestó Trebucq al respecto.

Respecto a la relación desde la institución con los profesionales, el Decano expresó: "los egresados han tenido respuestas desde el inicio desde la facultad y también desde la universidad. Claramente hoy con más certeza luego de esta reunión y este diálogo que hemos mantenido, la verdad que no, no me difiere a mí. Si yo quiero aprovechar, porque para que esto sea posible, la universidad y la facultad, a través de la gestión y a través de los trabajadores básicamente no docentes, trabajan fuertemente para que este objetivo sea cumplido.

"El sistema de residencias tiene un periodo de toma de examen, después viene un periodo de adjudicación. Y aquellos que no entran en esa adjudicación, tienen un periodo de re-adjudicación en octubre, Entonces, Por ahí llegan los de mayo, que pueden llegar a esa re adjudicación. Pero ni en agosto con el título, sino en septiembre o en octubre con el título. Ahora, yo les creo que es así porque yo creo que para presentarte a la re-adjudicación tenés que haber rendido mal y no pudiste adjudicar"

Para finalizar indicó que "los estudiantes no necesitan del título cuando van a rendir los exámenes de residencia, si lo necesitan cuando van a validar el cargo, y eso es el 18 agosto, osea que hay aún dos meses de tiempo".