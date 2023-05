Parra: "La gente está cansada de la misma gestión, quiere un cambio"

Hernán Parra camina los distintos barrios de Olavarría, se reúne con comerciantes, trabajadores, vecinos, empresarios y productores. A todos les explica que se metió en política luego de hacer toda su trayectoria en el sector privado porque tiene "vocación de servicio" y cree que es posible cambiar la realidad de la ciudad.

Con la intención de participar en la interna del Frente de Todos y convertirse en una "alternativa real" para vencer a Ezequiel Galli en las próximas elecciones, el dirigente de Olavarría al Frente asegura que la gente está "cansada" de la actual gestión y sostuvo que el desgaste de la gestión comunal se ve en las "promesas incumplidas" y "algunos hechos vinculados a la corrupción".

"Hay gente que nos dice No nos gusta lo que está y no nos gusta la alternativa. Creemos que eso se puede cambiar. Somos una opción con caras nuevas", señaló en una entrevista con Infoeme.

-Te propusiste caminar todos los barrios y localidades de la ciudad, ¿qué panorama te estás encontrando?

-En términos generales encuentro gente que tiene demandas que tienen que ver con mejora de su barrio, con mejora del sistema de salud, seguridad y acceso a la vivienda o al terreno. Después también en términos particulares te dicen que están un poco cansados de la misma gestión que ya lleva siete años. Hay como una idea de cambio y uno intenta escuchar, trazar alguna propuesta o pensar alguna solución. Trato de representar a esa gente que quiere un cambio. Uno cuando va a cambiar además de no elegir al que está piensa qué voy a elegir en esta nueva instancia. Así que eso es lo que lo que escuchamos en los barrios y también cuando nos reunimos con productores, con personas vinculadas al deporte, al campo, a la industria, a expresiones culturales. Casi todos comparten el mismo diagnóstico.

-Hay problemáticas de los vecinos que no dependen de un intendente, pero mencionaste varias que sí. ¿Qué propuestas tenés?

-Te diría el número uno de los reclamos es el acceso a la salud, la mejora en la atención. Desde lo que es la atención estrictamente médica hasta cómo se otorgan los turnos, cómo se atienden las salitas, porque Olavarría tiene unos cuantos CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud, que es el primer nivel de abordaje médico y hoy no están funcionando al 100%. Si estuvieran funcionando al 100% para atender la demanda de baja complejidad, el hospital mejoraría su capacidad para atender cosas más severas.

Estamos trabajando en mejorar la atención, cómo se dan los turnos, también atendiendo el recurso humano porque también hemos charlado con médicos y con profesionales de la salud. Fuera de lo edilicio hay bastantes cuestiones singulares de cómo funciona el hospital que tienen que ver con lo humano. Ese es el punto número uno.

-¿Y el dos?

-El punto número dos es el acceso a la vivienda. Los alquileres se han ido muy arriba, producto de la coyuntura inflacionaria que tenemos en el país, y casi todo el terreno nuevo está en un marco de entre 80 y 100%. Lo que la gente te dice es que quiere invertir su alquiler en un techo propio y nosotros en Olavarría estamos en condiciones de poder empezar. El partido es muy grande, al igual que la demanda habitacional, pero podemos dar respuesta a través de dinamizar la ampliación de la planta urbana que está hace siete años demorada y que te permite acceder a lotes propios del municipio y dinamizar la oferta.

Permitiría que ingresaran 8 o 10 mil lotes al mercado, haría bajar el precio y por otro lado gestionar la construcción de barrios a través de fondos provinciales o nacionales, que es una política que no se ha hecho o que se ha hecho de manera fragmentada o a corta escala. Se han hecho pocas viviendas y es posible; lo vamos a hacer.

-Marcabas recién que también percibís de la gente cierto desgaste de la gestión actual del intendente. Hubo algunos casos de presunta corrupción. ¿Eso forma parte del desgaste que notás?

-Si bien los casos están en la justicia, antes que la justicia está en el veredicto de la gente. Si bien Olavarría es una ciudad grande, hay cuestiones que trascienden, comentarios, información que se dice, y la gente en términos generales tiene su diagnóstico y ese diagnóstico marca que el municipio no es ajeno a las causas que se imputan, más allá del proceso judicial que en algún momento tendrá sentencia.

Eso a la gente en términos generales no le gusta y te lo manifiesta. Sumado a que sobre todo en el segundo mandato de Ezequiel, bajó la calidad de la gestión.

-¿Y qué pensás de un potencial tercer mandato?

-Ese es otro punto. Más allá de estar habilitado, él se había comprometido con una no participación, estaba a favor de no reelegir de manera indefinida, y a través de ciertos artilugios de los que formó parte se postula. El espacio que él representa, manifiestamente había marcado que no quería que eso fuera así. Hay gente que es un poco más memoriosa, le gusta la política y no le gusta que lo que se dijo en algún momento, se escribió, se haya borrado y que hoy se permita a través de un artilugio legal participar en esta elección.

Eso es lo que manifiesta la gente y creo que el desgaste tiene que ver con eso, con algunas promesas incumplidas, con algunos hechos vinculados a la corrupción, la falta de gestión y este último punto que a medida que se acercan las elecciones queda más en evidencia, porque aparecen vídeos, audios donde se manifestaba abiertamente en contra y ahora se va a presentar.

-Venís del sector privado, ¿qué le decís a la gente cuando te preguntan por qué querés ser intendente?

-Estoy en el lugar que estoy porque básicamente tengo vocación de servicio, me gusta, he estado en entidades intermedias y he visto que se pueden hacer las cosas de manera eficiente, ordenadas, con honestidad, manejando fondos mucho más pequeños que un Estado. Eso fue lo que más me animó. Yo estuve un tiempo en la Unión Industrial. Y estoy dentro del Frente de Todos, porque creo que es el lugar donde me siento más cómodo y donde le podemos ofrecer a la gente una alternativa, una alternativa real. Creo que el espacio que he construido junto con mi equipo es una alternativa real, no solamente para ser competitivo en la interna, que lo vamos a hacer, sino para una vez pasada a la interna mostrarle a la ciudadanía una opción con caras nuevas, con propuestas nuevas, con gente que viene con otros aires, con otro ímpetu.

Eso es lo que la gente en términos reales te dice, No me gusta lo que está, no me gusta la alternativa que me han ofrecido en las últimas tres elecciones. Nosotros creemos que eso se puede cambiar y que somos una opción real para poder ganarle la batalla final a la gestión de Ezequiel.