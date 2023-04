Graciela Alderete, mamá de Esteban “Mara” Navarro: “No creo en la Justicia”

German Esteban Navarro “Mara” soñaba con ser peluquero y diseñador de moda. Pero el 28 de octubre de 2004, ese sueño de apagó y comenzó la lucha de Graciela Alderete, su mamá. El 26 de abril de 2005, restos de un cuerpo fueron encontrados en un gran descampado. Meses después, confirmarían que se trababa de él, de Esteban.

Este miércoles, se cumplen 18 años del hallazgo de sus restos y Graciela, en silencio exige Justicia. “La causa está igual, no ha avanzado nada”, asegura mientras sus manos se deslizan y acarician el monolito que rinde homenaje y lugar que ella elige para recordarlo.

Los abogados, algunos de los tantos que han desfilado en la causa, indica: “Me han dicho que, hasta los 25 años, se puede seguir moviendo pero no me dan esperanza” y sigue: “No creo en la justicia, ya no creo más en nada, pero voy a seguir”.

Graciela nunca imaginó encontrar a Esteban sin vida. “Para mí se lo habían llevado, aparte él era tan inocente”, cuenta y agrega que, aunque entre los restos había algunas pocas pertenencias de su hijo, decidió esperar el ADN: “Estaba en duda porque los restos que se habían levantado parecía que eran de 50, 100 años porque no tenían rastro, era hueso pelado”.

Con el sol sobre la cara, mientras los anteojos que cuidan sus ojos dañados y cubren alguna lágrima, plantea que en la desaparición y muerte de Esteban “hubo mucha gente de poder involucrada” y agrega: “Policías y políticos que por ahí lo levantaban en la noche y al otro día no lo conocían, pero le prometían cosas, eso me lo enteré después”.

Para Esteban y Graciela, no llegó la Justicia. Pero además, en ocasiones reclamó “las pertenencias de Esteban” encontradas en el lugar y nunca se las entregaron. “Me dijeron que era para un juicio, pero una vez me enteré que de la fiscalía limpiaron todo y tiraron todo, así que no sé si habrán ido las cosas de Esteban o no”, acusa.

El monolito, ubicado sobre Avenida Pringles ha sido su lugar de encuentro con Esteban y justifica: “Sí, porque al cementerio no voy, lo llevé al cementerio municipal, le puse la placa, la foto, pero no puedo ir”. “Vengo acá a recordarlo porque tampoco tuve un cuerpo para decir ‘lo despedí, lo velé’, no tuve nada de él”, cerró.

El 11 de marzo, Infoeme publicó una entrevista a Graciela Alderete en el marco del segmento "Tu Historia". La misma se emitió a través de Reels en Instagram y en la jornada de este miércoles, se podrá acceder a su versión completa en YouTube.