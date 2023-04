Gabriela Ithurralde, psicóloga cognitiva e instructora de mindfulness: ¿el pánico se cura?

En un nuevo capítulo de “Infoconsulta” y a pedido de los lectores y lectoras, Infoeme dialogó con Gabriela Ithurralde, Licenciada en Psicología, especialista en Psicoterapia Cognitiva-Comportamental y en Modelo Sistémico, e instructora de Mindfulness.

En un ida y vuelta sobre temas puntuales, la profesional habló sobre el resultado de la pandemia, depresión y ansiedad, mindfulness y para cerrar respondió una pregunta clave: ¿todas las personas deberían ir al psicólogo?

Además, como corresponde a este segmento, respondió a una pregunta que los lectores de este medio realizaron a través de Instagram. ¿El pánico se cura? Conocé la respuesta de Gabriela Ithurralde en @diarioinfoeme.

-Gabriela, tu especialidad comprende la psicoterapia cognitiva, comportamental y sistémica, ¿Podrías explicar de qué se trata?

-Sí, en la psicoterapia cognitiva las terapias no exclusivamente largas. No soy psicoanalista, no trabajo con un diván, el paciente no está siete años para trabajar el fallecimiento de un ser querido, fundamentalmente trabajamos con un plan, con un diseño de sesiones a partir del motivo de consulta del paciente, por supuesto es flexible si yo hoy me propuse trabajar determinado tema y viene el paciente con otro tema más urgente que le sucedió se trabaja, pero no son terapias largas, por lo general son breves.

-Siguiendo por otros temas, salimos de una pandemia que puso mucho el foco en la psicología y la salud mental de las personas ¿Qué fue lo que pasó?

-Sí a ver, en la primera parte no fuimos declarados como esenciales, entonces tuvimos una gran cantidad de impedimentos para volver a trabajar, tanto desde las normas que había impuesto el colegio de psicólogos, como desde el Estado, que tampoco nos declaró como esenciales. Entonces tuvimos que trabajar online. Al principio la gente creyó que era poquito tiempo y después sí se fue acrecentando. Así que las consultas crecieron después.

Podríamos decir, bueno, pasó el tornado y después quedaron bastantes secuelas. Hay familias en las que falleció gente en relación al COVID, otras que atravesaron momentos muy graves con algún familiar que si bien se salvó, estuvo entre la vida y la muerte, y eso también fue un cimbronazo. La pandemia genera trauma porque es algo que irrumpe tu vida en un momento determinado y la cambia completamente de un día para el otro, que es lo que nos hizo una fase 1 por ejemplo, eso es algo traumático. Llega de repente, irrumpe en tu vida, te la cambia prácticamente en un 100% y entonces nosotros no tenemos en nuestro aparato psíquico la capacidad para adaptarnos con esta gran velocidad a un cambio. Nos podemos adaptar, inclusive si nos avisan de a poco, pero no a un cambio tan brusco, tan repentino y tan desconocido.

-Otra cuestión post pandemia ha sido la depresión y la ansiedad, entre otras, ¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión y/o ansiedad? ¿Cómo se trabaja?

-Bueno, hablar de depresión y de ansiedad, en realidad estamos haciendo intervenciones emocionales, como si fueran dos polos. En realidad con la mayoría de lo que nos encontramos en las consultas con los pacientes es que esto es un híbrido. Para hablar de depresión y ansiedad hay posgrados de años para trabajar solo ansiedad y posgrados de años para trabajar solo depresión. Así que yo resumidamente, les cuento un poco lo que saben de cliché.

Una persona depresiva te la puede describir cualquier persona, no solamente un profesional, te dice que tiene el ánimo disminuido, abulia, desgano, falta de motivación, falta de voluntad, angustia, puede tener falta de apetito, puede tener deseo sexual hipoactivo. Bueno, todo lo que uno puede ver en una persona que está deprimida.

Por otra parte, el ansioso, es una persona que en general está preocupada por pendientes y cuestiones del futuro. Lo que va a pasar, lo que va a venir, las cuentas que tengo que pagar, tengo que ir a hablar con mi jefe, se llena de preocupaciones de un futuro que todavía no ocurrió y le cuesta mucho estar en el presente. La ansiedad se puede manifestar de diferentes formas. Se pasa de ciertos niveles y trae un trastorno de ansiedad generalizada o ataques de pánico o trastorno obsesivo compulsivo o hipocondría que es el temor a estar enfermo, inquietud, insomnio.

Todo esto se puede transmitir al cuerpo, a desarrollos hormonales, también con el apetito, hay personas ansiosas que se alimentan con mayor cantidad de comida que si no estuvieran ansiosos, entonces después empiezan a tener otros problemas que están ligados al exceso de peso.

Bueno, esto sería resumiendo lo que uno ve como ansiedad y depresión y muchas veces tenemos cuadros mixtos. Una persona depresiva puede estar muy ansiosa sobre un tema o sobre varios temas a veces y una persona ansiosa de vez en cuando está también angustiada por su propia ansiedad o por lo que le genera vivir continuamente en un estado de alarma o en un estado permanente de alerta.

-Yendo a otro tema, que de igual manera esta relacionado con lo que venimos hablando, sos instructora de mindfulness ¿De qué se trata?

-Sí, yo soy instructora internacional de Mindfulness. El Mindfulness es una herramienta más en la vida, no es alternativo, no puede reemplazar la terapia de una persona no puede reemplazar que la persona vaya al médico a hacerse ver.

En un mundo tan convulsionado, postmodernista, de tanto movimiento y de tanta cosa que nos viene pasando nos hemos transformado en un ser humano que necesita una gran cantidad de recursos para estar bien en este mundo común y moderno. Básicamente se trata justamente de que la persona conecte con un estilo de vida, con un estar en el presente, que es el único momento en el que realmente uno puede intervenir para poder hacer cambios, tratar de no estar, como decíamos recién con el ansioso, en una mente en el futuro, programado solamente para que me pongan alerta continuamente y evitar estar también en cosas que me han pasado en otros momentos de mi vida, en años anteriores porque yo ya no estoy ahí tampoco.

Lo que vienen comprobando desde las neurociencias es que las personas que se pueden situar más en el presente, con todos sus sentidos, con sus pensamientos y con conexión genuina en relación a meditaciones de Mindfulness que son guiadas de esta manera puede estar con mayor plenitud. Mindfulness no busca la felicidad sino que busca la plenitud y la plenitud a veces tiene, obviamente como pertenece a la vida más real, problemas, dificultades, conflictos pero es como que uno atraviesa lo que el destino te depare de una manera un poco más equilibrado.

-Como mencionabas anteriormente, vivimos en un mundo muy acelerado, con cambios constantes, este panorama podría significar que ¿Todas las personas tengan que ir alguna vez al psicólogo?

-No es estrictamente necesario. Hay personas que transitan toda una vida sin ir al psicólogo y bueno, al psicólogo y han entendido o no lo han necesitado, del mismo modo que no todo el mundo puede ir al psicólogo aunque quiera. Hay personas que no son analizables como por ejemplo las personas que tienen características narcisistas o características psicopáticas digamos son personas que no tienen empatía que no sienten que no se ponen en el lugar del otro, que se nutren del dolor del otro.

Esas personas por lo general no llegan tampoco al consultorio ni hacen búsquedas de bienestar, de autoconocimiento y mucho menos de altruismo y solidaridad. No llegan, pero ya sabemos que tampoco serían analizables. No entrarían en un contacto profundo en su espacio de terapia para revisarse y hacer cambios, porque para hacer cambios que tengo que hacer, tengo que hacerme cargo y aceptar que necesito cambiar y que algo de lo que estoy haciendo ya no funciona o no está bien.

Y por otro lado, existen personas que son resilientes, con una gran cantidad de recursos, habilidades, estrategias, a veces de manera natural, y a veces aprendidas, aprendidas por mentores, aprendidas por sus padres, por sus familias, por contención familiar, por aprendizaje vicario, que es el aprendizaje a través de imitar a otros y que realmente van sobrellevando su vida y sus dificultades de su vida sin la necesidad de una terapia.