Fomentista asegura que Ciancio lo visitó en un móvil municipal estando suspendido: “Está grabado”

El referente de la Sociedad de Fomento Amparo Castro, Lucas Funes, realizó un fuerte posteo en redes sociales en contra del Municipio en donde denunció la falta de ayuda hacia la institución y expuso que Mariano Ciacio, el ex asesor del intendente Galli, lo visitó en un móvil municipal cuando se encontraba suspendido por estar involucrado en la venta ilegal de terrenos: “Está grabado”.

Fue hace poco más de un año, el 4 de abril del 2022, que Galli decidió suspender a Mariano Ciancio, hasta que la Justicia esclarezca su participación en la venta ilegal de terrenos. "Siempre dije que si un funcionario municipal estaba involucrado en la causa iba a ser separado del cargo”, dijo el Intendente en ese momento.

Este sábado, el posteo de la sociedad de fomento puso -otra vez- en el ojo de la tormenta la gestión de Ezequiel Galli con una grave acusación que incluye a su ex asesor, quien recientemente renunció formalmente a su cargo.

Funes, el referente de la institución, dijo: “Cuando asumí vino Mariano Ciancio a proponerme manejar el salón de lunes a viernes y nosotros los sábados y domingos. En ese momento Ciancio ya estaba suspendido de su cargo y vino en un móvil municipal, está grabado”.

Según detalló el fomentista, en esa oportunidad, el ex funcionario lo visitó junto a una mujer pero no quiso revelar su identidad.

La fuerte acusación de Funes se produjo en el marco de un descargo en que también denunció la falta de soporte por parte del municipio luego de que se le solicite un informe anual de las ganancias de la entidad.

“A usted señor Robiani, Galli y demás que me están pidiendo les rinda un informe anual de las ganancias de nuestra junta vecinal, en casi un año no le conozco ni deseo conocer su cara, en 1 año jamás me dieron 1 litro de pintura, lo hicimos y vamos a seguir logrando con gente de bien”, apuntó.

En este marco, tildó a la gestión del Intendente de “horrible y oscura”, y agregó: “Solo se dedicaron hacer estafas, delincuentes. Por eso mismo nadie avanza en cada barrial”.

El comunicado completo: