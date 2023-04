Un insólito error de Juntos impidió que se aprobara el aumento del agua del 246%

En medio de la tercera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, tal como estaba pautado, luego del tratamiento por el escándalo en Desarrollo Social, se trató el expediente del Ejecutivo sobre el aumento del 246% en la tarifa del agua. Sin embargo, el proyecto tendrá su curso por comisión debido a insólito traspié en la presentación.

Luego de la confusión que generó la presentación del concejal Nicolás Marinangeli en su intento por ingresar modificaciones al expediente original, tomó la palabra la concejala de Ahora Olavarría Celeste Arouxet. “Me gustaría que un contador los asesore para que no queden en ridículo como quedan”, planteó la edil.

Sobre la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo, Arouxet planteó que “deberían llevar una auditoria del agua y no lo hacen” y sostuvo: “En ese momento se le pidió un análisis de las auditorías realizadas y no lo tienen”.

En este sentido indicó: “Queríamos análisis, porque más allá de los negociados del gobierno de turno con la empresa proveedora, necesitábamos algo que se llama balance”.

Seguidamente, la concejala, en sintonía con el expediente y la presentación del proyecto acusó: “En 2020 no calcularon bien y ahora pasó exactamente lo mismo, copiaron y pegaron la estructura de Coopelectric”.

“No somos concejales de Coopelectric, aunque algunos sí. Si a la cooperativa se le van los números no es problema de la gente”, debatió la referente de Ahora Olavarría y denunció: “Este expediente se viene tratando con falta de seriedad desde 2019”.

Sobre el cierre, Celeste Arouxet introdujo sus dichos acerca de un documento que, de acuerdo a su versión, fue enviado por la Presidenta del recinto al grupo de WhatsApp de concejales en la jornada de este miércoles.

“El Departamento Ejecutivo presenta una nota donde dice que el aumento, en la nueva auditoria era del 246 por ciento, hoy Marinangeli no sabía ni lo que estaba presentando, le dijeron presenta esto, es lo que tenés que leer, es una falta de seriedad completa. Dejen de mentir, esto es indefendible”, continuó.

A su turno, el concejal Ubaldo García, tomó la palabra en medio del desconcierto, se dirigió a la presidenta del Concejo Cecilia Krivochen y la misma, lo instó a continuar el debate, pese al desconcierto de la presentación de Marinangeli.

“Vamos a hablar y no sabemos si el aumento es de 186 o el 246, tenemos una mezcla, pero bueno vamos a ver que ha quedado claro”, expresó García ante la presidencia del recinto.

Frente al pedido de aumento, presentado por el Ejecutivo, como resultado de una auditoria, el concejal del Frente de Todos apuntó: “Me llama la atención esta auditoria exprés, el concejal Marinangeli pasó de un aumento de 186 a 246 por ciento”.

En otra instancia del debate, el concejal Gastón Sarachu del Foro Olavarría, expresó: “Lo que ocurrió hoy en la sesión y que no sabemos en un momento qué es lo que había que votar es el epílogo del transcurso que viene teniendo el expediente en las comisiones”.

“Me parece que nos debemos un tratamiento un poco más minucioso y el expediente debería volver a la comisión de hacienda”, continuó y agregó: “Esto es una desprolijidad enorme y me parece que hay que explicarle bien al vecino qué es lo que estamos votando”.

En este marco, el edil se encargó de hacer una irónica salvedad: “Espero que en el medio no aparezca otro aumento exprés, porque si cada día va a aparecer un aumento nuevo siempre estamos corriendo desde atrás”.

Seguidamente, Landivar señaló: “Estamos todos avergonzados con lo que está sucediendo, no podemos tratar un expediente que no sabemos de qué se trata” y cerró: “No tiene sentido todo lo que explicaron. No estamos en contra de las adecuaciones pero así no se puede trabajar”.

Para cerrar el debate, el concejal Sebastián Matrella de la UCR planteó: “Había acordado llevar adelante este proyecto porque creo que nos hemos atrasado más de dos años en no ajustar las tarifas en un país inflacionario como el que tenemos, trae estas consecuencias que a veces generan conflictos y que muchas veces los porcentajes de aumento se ven reflejados todos juntos y eso impacta en el bolsillo de los ciudadanos olavarrienses”.

“Ayer nos desayunamos con este aumento que venía y yo me enteré de la misma manera que se enteraron todos ustedes, así que voy a apoyar el pase a la Comisión de Hacienda para que lo podamos estudiar porque considero que es lo más justo”, concluyó.

Finalmente, se votó por unanimidad la propuesta de Celeste Arouxet de Ahora Olavarría y el proyecto será remitido a la comisión de hacienda para continuar su tratamiento.