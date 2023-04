Revelan la causa de la separación de Fátima Flórez

Fátima Florez confirmó su separación de Norberto Marcos, tras 22 años de relación. ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Hay rumores que van desde discusiones a los gritos en los camarines por problemas de dinero hasta una posible infidelidad por parte del productor con una bailarina del staff.

“Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, afirmó la actriz. “No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse. En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”, dijo la artista a Socios del Espectáculo.

El periodista Juan Etchegoyen contó el detonante que desató la ruptura amorosa entre la imitadora y su productor de toda la vida. “Sé que ha salido en los últimos días que había una tercera en discordia en el final de la relación de Fátima y Norberto pero no es lo que me consta a mí, a mí lo que me dicen es que el problema fue, es y será, hasta que ellos decidan, el dinero”, afirmó Etchegoyen.

“Acá tenemos a una pareja de 22 años que tiene a una mujer que al lado de Norberto ganó menos dinero que el que podría ganar. Cuando vos trabajas con tu pareja pueden pasar estas cosas, se termina confundiendo todo y acá me dicen que después de 22 años, Fátima sentiría que tendría que tener más dinero, y ya no se sentía cuidada con la cantidad de problemas que han surgido en el último tiempo”, agregó Etchegoyen.

“Ha sido el peor verano de Fátima el que le pasó por la cantidad de inconvenientes que tuvo y las peleas mediáticas contra diferentes divas, a esto se le suma el conflicto serio con la Metro Goldwin Mayer, me hablaban a mí de discusiones todos los días, no es de un día para el otro este final”, explicó el periodista.

“Por otro lado me decían que por lo menos tiene cuatro productores que la han llamado, Fátima es negocio seguro, es muy talentosa y quién la produzca va a ganar mucho dinero, la decisión de la separación la tomó ella y Norberto quería reconciliarse, es día a día esto, hoy Fátima está indignada con Norberto y eso es imposible”, concluyó Etchegoyen.

Fátima y Norberto ya no viven juntos “Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, aseguró la periodista Paula Varela.

“Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá. Estamos los dos muy bien y nunca nos van a escuchar hablar mal al uno del otro”, remarcó Florez.

La panelista Nancy Duré contó que hace un tiempo hubo una supuesta infidelidad por parte de Norberto. “Me dicen que en medio de estas últimas discusiones Fátima habría sacado una factura de hace unos cuatro o cinco años. En algún momento había una bailarina a la que el resto de la compañía no quería mucho porque le decían ‘la protegida’. Era íntima amiga de Fátima y estaba todo el tiempo con ella y con algún privilegio. Un día, alguien del staff le habría dicho a Fátima ‘abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta bailarina íntima amiga tuya que tanto protegés y tu marido’. Ahí hubo una gran crisis de pareja al borde de la separación. No sé si ella llegó a confirmar una infidelidad”, dijo la periodista.