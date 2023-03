Pedido de Justicia: se movilizaron por el femicidio de Sofía en las puertas de Fiscalía

A cuatro días del hallazgo de su cuerpo en un pozo ubicado en un campo de la ciudad, familiares y allegados de Sofía Belén Vicente se congregaron en las afueras de Fiscalía par continuar con su perdido de Justicia. “Hemos recibido amenazas”, manifestó una de las allegadas que encabezó el reclamo.

La convocatoria estaba fijada para las 10.30 de este lunes.

Se trata de la segunda movilización, después de la multitudinaria marcha del jueves, que los allegados de la joven de 23 años asesinada realizan para visibilizar su pedido de justicia ante el feminicidio que conmocionó a miles de Olavarrienses.

En esta oportunidad, fueron decenas de vecinos los que se congregaron en las afueras de la sede de la Fiscalía local para reclamar por el avance de la investigación.

En esta marco, Mariela Vicente, la tía de la joven que está encabezando el reclamo, afirmó seguir “shockeada” por la situación y contó detalles sobre cómo la familia está viviendo este duro transe.

"Después de la autopsia, el sábado a la mañana, me llamó la secretaria de la Fiscalía y mientras me hablaba de los resultados yo gritaba como una loca, eso no se le hace a nadie, ni a un animal", declaró Vicente.

"Hoy es Sofía, mañana puede ser la hija de cualquiera", agregó.

Las fibras sensibles que tocó el caso se hicieron evidentes en el clima generado durante el reclamo, en donde, según pudo corroborar Infoeme, primó el silencio. Convocados por los aspectos en común existentes entre ambos casos, en la movilización de esta mañana también estuvieron presentes los padres de Daiana Abregú.

Consultada por los medios, Mariela Vicente, la tía de la joven, manifestó que desconocía si los dos hombres que actualmente están aprehendidos por el crimen tenían alguna clase de relación previa con Sofía.

"Estamos esperando lo que diga la Justicia. Vamos a seguir realizando este tipo de marchas hasta que aparezcan todos los responsables, no nos vamos a cansa", declaró al respecto, al tiempo que manifestó que han recibido amenazas desde que comenzaron con el reclamo.

Luego de aguardar un tiempo ante las puertas del edificio para poder hablar con la fiscal Paula Serrano, las familiares de Sofía finalmente pudieron ingresar y tener una charla con la funcionaria.