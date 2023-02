Tandil: familiares de Sebastián Simón golpearon al fiscal Calonje

Este lunes, se llevó a cabo una movilización en Tandil por Sebastián Simón y, en ese marco, los familiares del joven, se reunieron con el doctor Pocorena, no salieron satisfechos y decidieron esperar a una audiencia con el fiscal de la causa, el doctor Ignacio Calonje.

Ante el arribo a la sede de tribunales, Calonje recibió a los padres y hermanos de Sebastián. Allí se produjo un entredicho entre Marcelino Simón y el agente judicial que provocó la reacción de Adrián Simón quien golpeó a Calonje.

En diálogo con La Voz de Tandil, Marcelino declaró: “Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace 6 meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘déjame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcance a pegarle”.

Adrián, por su parte, admitió la agresión y aclaró que su reacción fue como consecuencia de que “el fiscal lo está boludeando. Lo hizo frenar y no le van tomar el pelo a mi papá. Y sí, le pegué dos piñas en la cara”:

Ante lo ocurrido, personal de la Policía Bonaerense retiró a los familiares de Sebastián Simón, y les tomó sus datos, aunque ninguno de ellos fue aprehendido por el hecho.

Sebastián Simón murió en diciembre de 2021, luego de ser atropellado por el automóvil que conducía el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber quien huyó del lugar y se presentó horas después en la Comisaria.

La movilización de este lunes, fue como respuesta a su rechazo a la posibilidad de un juicio abreviado, que el fiscal y la defensa del acusado, habrían acordado para resolver la causa, y que prevé condenar a 3 años de prisión y 5 de inhabilitación para conducir, al otrora Director de Espacios Verdes Públicos.

La actuación del fiscal Ignacio Calonje es cuestionada por la familia Simón, al considerar que desde el momento de la muerte de Sebastián ha "beneficiado" la situación de Jaureguiber, primero al no pedir su detención oportunamente, y ahora, por impulsar el juicio abreviado, que los Simón rechazan de plano, y reclaman que el hecho se debata en un juicio oral y público.

Fuente: La Voz de Tandil.