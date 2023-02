Día de San Valentín: las fotos de Karina Jelinek y su ¿amigovia? desnudas en el baño

En el Día de San Valentín, Karina Jelinek publicó fotos ultra hot con Flor Parise, representante e íntima amiga desde hace muchos años, con quien tiene planes de ser madre.

Jelinek subió varias imágenes con su "compañera de vida" -como define a Parise- en la que aparecen desnudas en el baño para saludarla por el 14 de febrero, pero un rato más tarde borró las fotos.

La modelo publicó imágenes con su ¿amigovia?, muy juntitas, y tapó sus partes íntimas con stickers y emojis. Junto a una de las fotos, escribió “You’re someone special” (“Vos sos alguien especial”, traducido al español) y más leyendas sobre el día de los enamorados en las demás imágenes.

A los pocos minutos, Jelinek borró todos los posteos y dio una explicación. "Perdón, borré las fotos porque ahora (a Flor Parise) le dio vergüenza (a mí no)", señaló.

Karina y Flor conviven, comparten proyectos laborales y manifestaron su deseo de ser madres juntas. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”.