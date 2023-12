El dólar blue cerró con otra fuerte suba previo al cambio de gobierno

El dólar blue subió hasta los los $ 990 para la venta, el máximo valor desde el récord anterior, en la última rueda antes del cambio presidencial y en medio de las versiones de una próxima devaluación.

La divisa paralela coqueteó con alcanzar los 1.000 pesos después del máximo histórico del 23 de noviembre pasado, cuando llegó a los $ 1.045, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 159,7%.

La cotización de la divisa paralela se aceleró en el último día hábil del mercado cambiario, antes de la asunción de Javier Milei, ante la expectativa de una posible suba del tipo de cambio oficial el próximo lunes que comenzó hoy al exhibir el mayor incremento en cuatro meses.

La divisa en el Banco Nación saltó hoy por encima de los 400 pesos.

Por su parte, el dólar informal subió $ 85 en las dos últimas ruedas, más del 8%, anotó la segunda suba consecutiva y en el año acumuló un alza de $650 después de cerrar 2022 en $346.

Las cotizaciones financieras en la bolsa porteña operan con subas y casi a la par del blue, ya que el dólar MEP cotiza a $996,6, con una suba de más del 5% y el spread con el dólar oficial se posiciona en 157,33%.

El dólar "Contado con Liquidación" lo hace a $993,2 y el spread con el oficial se posiciona en el 157,40%.

El Banco Central (BCRA) terminó la jornada con ventas por US$ 119 millones, y fue sexta rueda consecutiva con ventas en el mercado de cambios. En la semana inyectó US$ 377 millones, llevando el saldo negativo del mes a los US$ 484 millones de ventas netas.

El precio del dólar tarjeta o turista, y el ahorro o solidario, con la carga impositiva cotizan después de varias ruedas por debajo del blue a $972,34.

El tipo de cambio mayorista subió $ 23,90 respecto del cierre del viernes pasado y cotizó a $ 385 por unidad, $ 21,30 arriba del cierre de ayer, lo que significó la mayor suba intradiaria desde agosto pasado.

El dólar oficial, sin impuestos, cerró con un promedio de $390,97 en los principales bancos privados de la plaza porteña. Puntualmente en el Banco Nación concluyó en $ 400,50, casi $ 20 por encima del cierre de ayer, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $ 930,02.

