Desesperado pedido de ayuda: "Mis hijos no pidieron regalos para navidad, solo algo de comida"

Una vecina olavarriense en una difícil situación se transformó el protagonista de un desesperado pedido de ayuda: es diabética, ciega de un ojo y necesita alimentos o ropa para ella y sus hijos.

Andrea vive con sus dos hijos menores de edad en una casa muy precaria ubicada en Barrio “Los Cuarteles”, sobre Moreno al 2.900, y manifestó que debido a sus problemas de salud no puede trabajar.

La situación económica se volvió muy delicada con el aumento de precios y ahora la olavarriense apeló a colaboración de la comunidad para conseguir alimentos como para tener algo que comer en las fiestas que se avecinan.

"Mis hijos no me pidieron regalos ni nada de eso, simplemente quieren poder tener algo de carne para comer en navidad y año nuevo", dijo al tiempo que manifestó que necesitan ropa y una cocina, ya que en ocasiones la que tiene no funciona debe preparar sus alimentos afuera.

En caso de querer colaborar con esta familia olavarriense comunicarse al 2284385675.

Alias: AURA.FUENTE.MISION