"Historias del temporal: "Me llamaron y me avisaron que perdimos todo"

Una joven madre que vive en un departamento ubicado sobre Avenida Alberdi, contó su experiencia del temporal y pidió ayuda a la comunidad luego de haber perdido todas sus pertenencias.

"Estaba trabajando, cuando vi el temporal empecé a llamar no atendía nadie" contó Milena entre lagrimas mientras su pequeño de cuatro años se resistía a ingresar al departamento luego de lo vivido ya que tanto él como su tío, se tuvieron que esconder en el baño ante la voladura del techo, para evitar mayores consecuencias.

Minutos después, recibió una llamada: toda la familia estaba bien, pero perdieron todo. "Me llamaron y me avisaron que se había volado el techo y perdimos todo. Perdí todo, se me quemaron los electrodomésticos, los ventanales se explotaron", compartió.

Por el momento, Milena y su familia se alojan en la casa de su abuela ubicada en Roque Sáenz Peña 1119, a esta dirección pueden acercar donaciones o bien realizar su aporte económico a través del Alias: vero.es.90.