Bullrich cruzó a Macri por pedir que JxC apoye a Milei si llega a la Presidencia

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó este miércoles a Mauricio Macri después de que el exmandatario asegurara que esperaba que la coalición opositora acompañe los proyectos “razonables” de Javier Milei en el Congreso en caso de no ganar las elecciones nacionales del 22 de octubre.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema”, dijo Bullrich. Y sostuvo: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”.

La ex ministra de Seguridad adelantó que hablará con Macri para debatir el tema. “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida. Discutiré con Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, afirmó a radio Urbana Play. “Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente”, añadió.

Los dichos se dan luego que Macri, al presentar su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, dijera que el riesgo más grande que enfrenta Milei es que “está solo políticamente”. No obstante, afirmó que espera que el conglomerado opositor acompañe en el Congreso las reformas razonables del libertario en caso de que Bullrich no venza en las urnas. “Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables”, apuntó.

Asimismo, Macri dijo que personalmente se encontró con Milei solo una vez, aunque volvió a insistir en hacerle un guiño: “Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”. (DIB)