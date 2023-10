Infoeme | Política | - 23 de Octubre de 2023 | 15:36

Elecciones 2023: qué pasa si no voté y de cuánto es la multa ¿Qué pasa si no voté? Los ciudadanos de entre 18 y 70 años tienen la obligación de acercarse a las urnas para sufragar. En caso de no hacerlo, serán sancionados por la Justicia Nacional Electoral.

Tras la celebración de las elecciones generales 2023 de este domingo, donde todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años tuvieron la oportunidad -y obligación- de ir a votar, Infoeme te recuerda cuales son las sanciones y multas por no concurrir a emitir el sufragio. La Justicia Nacional Electoral estableció una serie de consecuencias para aquellas personas que no concurrieron a las urnas para emitir su voto. ¿Cuánto es la multa por no votar? En caso de no poder justificar la ausencia a las urnas en un periodo de sesenta días después de la elección, las sanciones económicas pueden ir desde los 50 pesos hasta los 500 pesos para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. Las multas se aplican de manera progresiva dependiendo de la cantidad de infracciones previas sin regularizar, es decir sin abonarlas o justificarlas, que tenga la persona. - Si el elector no tiene sanciones previas sin regularizar sólo deberá pagar 50 pesos. - Si cuenta con una infracción previa el monto será de 100 pesos. - En tanto, si el votante tiene dos infracciones sin regularizar el valor llegará a los 200 pesos. - Si tiene tres infracciones previas sin abonar, la multa ascenderá a 400 pesos. - Si el elector tiene cuatro o más infracciones previas sin regularizar el monto a pagar será de 500 pesos. ¿Cómo saber si tengo multas electorales? En caso de no haber concurrido a las elecciones, es posible consultar las multas electorales en el Registro de Infractores al Deber de Votar de la Cámara Nacional Electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI, el género, el distrito electoral y un código de validación.