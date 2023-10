Maxi Wesner lanzó su último spot de campaña: "Podemos y nos merecemos vivir mejor"

"En este largo camino que fuimos recorriendo capaz que me escribiste o mandaste un audio. Me abriste la puerta de tu casa o me recibiste en tu negocio. Fuiste a la plaza un sábado. Compartimos un mate, me cruzaste en la calle, viste mi cara en un cartel, me escuchaste en la radio", inició su último spot de campaña, el candidato a intendente de la ciudad Maximiliano Wesner.

Asimismo, le habló a todos los vecinos de Olavarría: "A lo mejor no me conocías y alguien te hablo de mi. Te llegó el folleto y escaneaste el QR. Tal vez fuimos insistentes, pero esa perseverancia nos hizo llegar hasta acá".

En el video se lo puede ver con su gente de confianza y en la puerta de las casas de barrios que recorrió. El audiovisual continúa con imágenes, videos en la calle, el Gobernador Axel Kicillof y el candidato mostrando la boleta completa.

Wesner prosigue con el relato de campaña, "gracias a eso pudiste conocer la propuesta que proyectamos para Olavarría y por eso nos acompañaste o no. O capaz me estás escuchando por primera vez . Soy Maxi un convencido de que podemos y nos merecemos vivir mejor".

"Para eso, tenemos que seguir trabajando con mucho compromiso, en equipo. Sin perder de vista lo importante, generando oportunidades y llevando soluciones concretas como las que tratamos de explicar en cada charla y plasmamos en una amplia plataforma de gobierno".

El candidato a intendente de Unión por la Patria concluye que "no hay recetas mágicas" para vivir mejor, sin embargo "el trabajo es la base de todo y eso es lo que venimos a proponerte: trabajar incansablemente para recuperar los sueños perdidos".