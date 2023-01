Causa terrenos: Roldán confirmó que Peralta no declarará

Luego de que Claudio Peralta -imputado en la causa por la venta ilegal de terrenos-, se atrincherara en un kiosco del barrio La Loma, se conoció su decisión de cambiar de representante legal y la posibilidad de prestar declaración ante la fiscal Paula Serrano. Sin embargo, esto no ocurrió y tampoco ocurrirá porque el doctor Sergio Roldán afirmó que sigue siendo su abogado y adelantó: “Nos vamos a presentar, pero no vamos a prestar declaración”.

Infoeme dialogó con el letrado quien detalló cronológicamente cómo se fueron dando los hechos acontecidos en las últimas semanas. Según su relato, “todo surgió un poco antes de fin de año” y detalló: “Él (Peralta) me llamó y charlamos sobre la cuestión procesal de la causa, le conté que me iba 15 días a Brasil pero que mi celular iba a estar prendido por cualquier situación”.

El 2 de enero, Roldán llegó a Brasil y recibió un llamado de su representado quien le adelantó: “‘Sergio, estoy en un tema complicado, me voy a mandar una cagada’, le pedí que tuviera cuidado, pero nunca me imaginé que se iba atrincherar. Me planteó que estaba viviendo una situación económica muy complicada, no me dijo nada, tampoco le podía prestar mucho auxilio porque estaba a 3 mil kilómetros”.

“A las 5 o 6 horas se contacta la mujer conmigo, me dice que Claudio está atrincherado y me pide que vaya. Le explico que no estoy en Olavarría, me pide que le mande gente, yo tengo seis abogados, pero ninguno estaba en la ciudad, es plena feria no hay nadie”, continuó y agregó: “Se enojó conmigo y me dijo que los abandoné”.

El martes pasado, el letrado regresó a la ciudad luego de sus vacaciones y mantuvo una reunión con Peralta, luego de conocerse que sería representado por Marcelo Fuche. “Cuando vuelvo, lo llamo a Claudio porque me entero que me habían corrido de la causa y quería saber qué había sucedido, por qué estaba molesto conmigo”, explicó.

Finalmente, ese mismo día se concretó el encuentro y manifestó: “Nos juntamos, me contó su situación, que estaba bajo prescripción médica y que procesalmente estaba conforme conmigo, pero que el doctor Marcelli -detenido en la Unidad 7- había mandado un emisario a contactarlo y para correrme de la causa le dijeron que yo había cobrado 70 mil dólares y que me había ido a Punta del Este con esa plata”.

Seguidamente indicó: “Le expliqué la situación, en primer lugar le aclaré que yo no cobré ni 60 ni 70 mil dólares, los honorarios los percibí de mano de él, no hay otra cosa porque no tengo que ver con ningún cuadro político, siempre he tratado de correrme de la política”.

Las acusaciones del Frente de Todos

Entre otros de los puntos, Roldán se dirigió al interbloque del Frente de Todos quien a través de un comunicado pidió celeridad en la causa: “No podés decir abiertamente que el Ministerio Público no está trabajando como corresponde y más cuando de toda esta gente que habla no hay una sola persona que haya leído el expediente una vez, tocan de oído. Es lo más triste porque se le miente a una comunidad que está preocupada por un montón de situaciones”.

Ante esto último afirmó: “Obviamente, acá la venta irregular de terrenos está más que clara, lo que se está tratando de dilucidar es si realmente el oficialismo tiene o no que ver. La venta irregular de terrenos está probada mínimamente la estafa reiterada en quien yo represento y por lo menos dos funcionarios que son policías”.

A la espera del llamado a declarar

Sobre su rol en la causa afirmó: “Nosotros no vamos a declarar, ni como arrepentido que le habían dicho que declare porque así podía quedar en libertad, es todo una mentira. Hoy por hoy, el Tribunal de Casación está rechazando esta figura del arrepentido”.

“Me alegra que Claudio está bien de salud a la espera del llamado a declarar, ya te digo nos vamos a presentar, pero no vamos a prestar declaración, lo tengo decidido desde el primer día. No pienso declarar porque no le voy a dar al ministerio ninguna información que no tenga y la que tenga quedará en el expediente”, agregó.

Para cerrar, señaló: “En principio creo que va a estar imputado por estafas reiteradas que incluso es hasta excarcelable, además Claudio no tiene antecedentes”.