Galli: “La Provincia ajusta obras en Municipios de Juntos, hay discriminación”

“La provincia ajusta obras en Municipios de Juntos”, se lee en el comunicado que el espacio político que representa al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, emitió esta mañana luego de un encuentro que diferentes intendentes bonaerenses del PRO mantuvieron con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof semanas atrás.

Fue el pasado 21 de julio que en representación de los intendentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires, cuatro jefes comunales se reunieron con el Gobernador para buscar soluciones concretas ante los problemas económicos y sociales de la Provincia que afectan a sus municipios.

Aunque en aquella ocasión Galli no estuvo presente ahora compartió en su cuenta de Twitter un comunicado firmado por los “Intendentes PRO” bonaerenses en el que manifestaron su preocupación por las medidas del Gobierno provincial. “Los vecinos de la Provincia no merecen este ajuste. Que la respuesta a la inflación no sea “Achicar las obras”, apuntó el Intendente de Olavarría en la red social.

El comunicado completo:

“Los intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires manifestamos la preocupación por la respuesta negativa del Gobernador de la provincia de Buenos Aires ante las inquietudes acercadas el día jueves 21 de julio en la reunión que tuvimos en La Plata. Esta falta de respuesta es una muestra más de la discriminación que el Gobierno provincial ejerce respecto de los municipios gobernados por Juntos.

La crisis económica nacional compromete las obras y las políticas de seguridad acordadas, y la actitud de la gobernación frente a esta situación es diferente según el color partidario. Transmitimos oportunamente la necesidad de una actualización de los convenios firmados, tanto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) como del fondo de Seguridad. Ambas situaciones fueron acordadas en un contexto económico diferente al actual: la mayor inflación hace que no se puedan cumplir las metas oportunamente establecidas. La respuesta no puede ser “achicar las obras”, porque ese es un compromiso que asumimos con nuestros vecinos junto con la Provincia. A su vez, con el fondo de Seguridad tuvimos que financiar gastos corrientes (combustibles, repuestos, mantenimiento) cuyos costos se han incrementado notablemente en los últimos meses.

No es justo que traslademos estos mayores costos a nuestros vecinos en aumentos adicionales de las tasas municipales. La Provincia cuenta, además, con cuantiosos recursos discrecionales que llegan desde la Nación y que no se han coparticipado con los municipios (152.000 millones a julio). En esa línea, a través de nuestros bloques legislativos, insistiremos con una legislación que permita la coparticipación de todos los fondos que ingresan a nuestra Provincia. Asimismo sabemos que hubo asistencia financiera directa y discrecional hacia los municipios oficialistas, y nos consta que existe discriminación en las obras públicas según el espacio que gobierna.

Es imperioso que el gobernador Kicillof atienda nuestro justificado reclamo, que solo apunta a sostener las obras y los planes de seguridad acordados con la Provincia. Como dijo el mismo presidente Alberto Fernández días pasados en Avellaneda: “No se va a paralizar ninguna obra”. Reclamamos equidad en el reparto de los recursos y las obras, y un verdadero trabajo en equipo con todos los municipios, independientemente del color político de su intendente”.