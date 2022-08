Microcentro: frenó en una esquina, lo “tocaron de atrás” y terminó chocando

En pleno Microcentro de Olavarría un accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este miércoles entre dos vehículos que, como es habitual, chocaron en una esquina luego de una desafortunada maniobra.

Según pudo indagar Infoeme, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 cuando un Fiat Duna que circulaba por España que impactado en la parte trasera por un vehículo luego de frenar en la esquina de Álvaro Barros.

El conductor del Fiat, el auto más afectado por el choque, relató que luego de que sintió el impacto trató de maniobrar pero terminó chocando a un Chevrolet Corsa que venía por Álbaro Barros, desde la derecha.

“Cuando llegué a la esquina frené pero me chocó un auto desde atrás que después se fue. Sentí el impacto y pegué el volantazo para no chocar al Corsa tan fuerte, pero no pude evitar el golpe”, dijo el conductor del Duna minutos después de que ocurrieron los hechos y de haber intercambiado los datos con el conductor del segundo auto involucrado.

Al lugar se acercaron efectivos policiales para organizar el tránsito que no se vio afectado ya que los vehículos pudieron estacionarse tras el choque y salieron ilesos.