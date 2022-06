Crecen los reclamos por el paro en el Hospital: “Los jubilados quedamos como rehenes”

La medida de fuerza de los trabajadores municipales continúa y el reclamo de los vecinos de la Ciudad se recrudece aún más: ahora llegó el turno de los jubilados. Una vecina decidió hacer pública su situación para encontrar una respuesta.

En este sentido, la mujer expuso que COCEBA atiende directamente a sus afiliados de PAMI en el Hospital Municipal. “Al estar de paro los trabajadores del Hospital, todos los jubilados que estamos en COCEBA quedamos sin cobertura médica”, sostuvo.

Ante esto último expresó que al acercarse al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” la respuesta, en más de una ocasión, ante “la no atención del personal” es que deben sacar los turnos por WhatsApp, algo que genera inconvenientes en los adultos mayores.

“Para conseguir un turno, lo tenés que sacar por WhatsApp, lo cual para la gente mayor es todo un problema porque no todos manejan un teléfono y tienen que estar pidiendo ayuda”, precisó la olavarriense y agregó que “a veces directamente no se puede sacar turno ya que tienen una respuesta automática que no responde a la consulta inicial”.

Ante esta situación, sostuvo: “Los que estamos bajo COCEBA no tenemos ninguna cobertura, estamos totalmente desamparados, no estoy en desacuerdo con la medida de fuerza, estoy en desacuerdo en que las personas jubiladas quedemos como rehenes de algo que no tendría que ser así”.

“No se pueden tratar dos cosas juntas cuando tienen que estar separadas: una cosa es que el Hospital público de Olavarría este de paro y otra cosa es el tema de los jubilados que se atienden en el hospital porque no le queda otra”, continuó.

Finalmente denunció que la medida anunciada por PAMI como “la libertad de elegir” en Olavarría no se cumple y explicó: “En Olavarría no existe porque tanto los médicos, como lo centros de estudios, no se anotaron aparentemente para tratar a los jubilados, si querés ir al médico por fuera del hospital tenés que pagar la visita”.