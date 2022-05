A 10 años de la ley de identidad de genero: "Volvería a nacer travesti"

La activista y coordinadora del Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) Victoria Altavista- también conocida cómo Madame Lu- aprovechó los 10 años que se cumplen de la ley de identidad de genero, para reflexionar sobre sus vivencias y lo que significó la lucha y legitimidad del día celebrado.

El día 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación aprobó una ley para reconocer la identidad de personas trans y que se convirtió en un precedente a escala mundial , con 55 votos a favor y una abstención, A diez años de su sanción, te compartimos la reflexión de Madame Lu: "Me pongo a pensar y digo... La familia, la religión, la escuela primaria son instituciones que no elegimos, pero pueden marcarnos para siempre, cuando nacemos padres y madres eligen un nombre según la genitalidad de los y las bebés. No siempre nos gustan sus elecciones y tampoco tiene que ver con el género", y agregó "pensemos en nuestro alrededor cuantas personas conocemos que usan su segundo nombre, apodo o un seudónimo, la identidad es un fenómeno mucho mas profundo que un nombre lindo o feo"

Acerca de su elección de cambiar su identidad dijo: "Durante años lleve en mi DNI un nombre el cual no me representaba, crecer sin acceso a derechos, te hacia creer de que eras culpable de eso y no eras merecedora de nada, pero eso fue cambiando y la vergüenza de a poco fue desapareciendo, y empecé a plantarme ante la vida, una vida que pude elegir a pesar de los miedos e inseguridades, elegí y volvería a elegir".

"La primera vez que vi mi nombre en el DNI, lo hice con lagrimas en los ojos porque entendí la importancia de llamarme Victoria, y esa incomodidad de que me llamaran por un nombre que no me pertenecía fue desapareciendo", expresó.

En este día conmemorativo en el que se celebra un acontecimiento histórico que marcó un camino a nivel internacional "Madame" agradeció y dio las gracias al "infatigable trabajo de Organizaciones de derechos humanos, como la Federación LGBT, la ATTA, la CHA y a todos y todas las y los compañeros que ya no están y dieron su vida en esta lucha,como Lohana Berkins,Diana Sacayán y Claudia Pia Baudracco entre otros, y a quienes le dieron el marco legal a esta norma y a los representantes del pueblo que votaron a favor de los derechos de las minorias, gracias a todos ellos, hoy puedo firmar como la que siempre fui! Victoria Altavista".