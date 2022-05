Frías continúa en el ojo de la tormenta: otra sociedad de fomento desmintió respaldarlo

Tras la denuncia de corrupción que el Frente de Todos realizó en contra de Javier Frías, el concejal de Juntos continúa en medio de la controversia. Luego de que la Unión Vecinal Olavarría emitiera un comunicado en apoyo al edil, las entidades fomentistas salieron a desmentir tal respaldo. Ahora la Sociedad de Fomento Provincias Unidas se despegó del concejal y cuestionó su “honestidad”.

Fue este jueves que se desató la polémica en el salón de la Sociedad Española, cuando -en el marco de una sesión especial del Concejo Deliberante- el interbloque del Frente de Todos evidenció que Frías, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra inhabilitado para ser concejal por ser parte de una panadería que es proveedora del municipio.

El concejal de Juntos fue protagonista de un episodio en el Concejo Deliberante por sus declaraciones altamente machistas y misóginas.

Al día siguiente, la Unión Vecinal de Olavarría (UVO), emitió un comunicado para solidarizarse con Frías. “Su honestidad y la de su familia no debe discutirse bajo ningún concepto”, se lee en el comunicado que fue fuertemente cuestionado por una concejal del Frente de Todos, quien habló de falta de consenso en su publicación y la Sociedad de Fomento Villa Mailin aclaró que no respalda dicho documento.

Este lunes el nombre de Frías continúa en el ojo de la tormenta, ya que la Sociedad de Fomento Provincias Unidas también salió a desmentir tanto su pertenencia a la UVO como su aval en el comunicado de apoyo al concejal de Juntos.

El comunicado completo:

Queremos desmentir nuestra pertenencia al grupo de fomentistas de la ciudad de Olavarría llamado “Unión Vecinal” armado por el ex fomentista y ex funcionario municipal de cambiemos que corrido de su cargo por ser implicado en la causa de venta de terrenos ilegales, y queremos dejar claro que no otorgamos tampoco respaldo al actual concejal Javier Frías.

En el comunicado de respaldo al concejal, que el municipio envía a los medios firmado por algunas Sociedad de Fomento, se expresa que “su honestidad y la de su familia no deben discutirse bajo ningún concepto” y nosotros no acordamos para nada con esto ya que podríamos escribir un libro entero de argumentando nuestra postura, porque nuestra experiencia con Frías en su fugaz paso por el fomentismo, justamente, nos indica que para nada es una persona “honesta”.

El actual concejal de Cambiemos, Javier Frías, asumió la conducción de la junta vecinal de barrio “Los Robles” en una asamblea de la cual nosotros fuimos parte y vimos como intentó modificar el estatuto de la institución sin contar con las más mínimas condiciones legales básicas requeridas y si ese día no hubiera estado presente la federación de Sociedades de Fomento para impedírselo, lo hubiera hecho de modo ilegal. Ese fue su bautismo y de esa manera comenzó con su “carrera” fomentista.

También fuimos siempre testigos de su militancia política y partidaria para Cambiemos dentro del fomentismo, defendiendo a ultranza al intendete Galli ante las críticas que la mayoría de barrios teníamos por la falta de estado en los mismos.

Siempre supimos que toda esta defensa era producto de que el Municipio compraba a la panadería de su familia las facturas que entregaba en las escuelitas de futbol municipales y merenderos de punteros que el mismo, conjuntamente con Mariano Ciancio, iban armando en los barrios para utilizar luego en la campaña de Cambiemos. Es en medio de toda esta escalada dentro de su militancia para Cambiemos que se presentó como Presidente de una lista para conducir la federación, la cual fue anulada porque nuevamente no cumple con los mínimos requisitos legales.

No pertenecemos ni vamos nunca a pertenecer a esta línea de construcción corrupta del fomentismo en Olavarría que Cambiemos viene impulsando desde que asumió en la intendencia, producto de esta forma de construcción es que hoy peligra también la próxima conducción de la federación que ya venimos viendo que este grupo, armado por gente como Mariano Ciancio y Frías, pretenderá conducirla y utilizarla como un instrumento más de política partidaria de cambiemos.

En la misma línea, la Sociedad de Fomento Villa Mailin comunicó este sábado que ningún miembro de su organización social firmó el comunicado de la UVO. “Los representantes de La Unión Vecinal de Villa Mailin no tienen nada que ver con la Sociedad de Fomento, sus decisiones o apoyos políticos quedan exentos a lo que fomentamos nosotros”, aclararon.