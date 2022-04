Fuertísimo y tenso cruce en el HCD por las declaraciones machistas de un concejal de Juntos

Un controvertido y tenso debate se dio en la mañana de este jueves en la cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), en donde varios ediles denunciaron y repudiaron las declaraciones altamente machistas que el concejal de Juntos Javier Frías realizó este martes.

La polémica se dio a partir de un comunicado de Cambiemos en el que Frías desprestigió y menospreció a diferentes funcionarias de la ciudad, a las que, aparte de subestimar y quitar mérito a su trayectoria política, trató como “meros objetos”.

En el mensaje, Frías, habló de “los matrimonios” del Frente de Todos, a quienes trató de “acomodados”. Además -tal como subrayó la concejala Inés Creimer en la sesión de esta mañana- el edil utilizó expresiones tales como “su pareja” o “su mujer”, sin siquiera hacer referencia a los nombres o apellidos.

Una de los puntos más criticados del discurso de Frías hace referencia a la concejala Mercedes Landivar, a la que se refirió de una manera peyorativa y con una muy alta dosis de machismo al afirmar que había sido “puesta” en su cargo por el diputado César Valicenti.

"Me parece que es una tremenda falta de respeto. Me extraña también que su bloque no salga a decir que no comparte los dichos aberrantes del concejal", sostuvo Creimer.

Creimer tampoco dejó pasar ese aspecto y clasificó tales afirmaciones como una “total falta de respeto”.

“Las mujeres no somos objetos, tenemos nombre y apellido, nadie nos pone o nos saca, ya que tenemos un recorrido y nuestra propia manera de pensar y me parece que es una tremenda falta de respeto. Me extraña también que su bloque no salga a decir que no comparte los dichos aberrantes del concejal”, aseveró la concejala, quien, aparte de eso, sentenció la actitud de los integrantes de su equipo, “que armaron y difundieron el mensaje” sin problemas.

En este marco, recordó el acuerdo firmado por el municipio y los diferentes medios de la ciudad, en donde los comunicadores locales se comprometieron a tratar responsablemente y con perspectiva de género los diferentes temas de la agenda periodística, razón por la cual el plantel de Infoeme se negó, en su momento, a difundir los dichos machistas de Frías que fueron el objeto de la controversia de la sesión de este jueves.

Aunque en el medio de la tensa discusión del Concejo Frías realizó un tibio pedido de disculpas por sus declaraciones, la discusión se extendió por largo rato.

“Cortito señora presidenta: realmente si ofendí a alguien del bloque del Frente de Todos, pido disculpas, simplemente dije lo que a mí me dice la calle, nada más”, declaró el concejal al tomar la palabra, lo que le significó una nueva embestida por parte de los que denunciaron el machismo y la misoginia de sus declaraciones.

“Pide disculpas al bloque, pero no lo sentimos como un pedido de disculpas real”, le respondió el concejal Juan Sánchez en su intervención, y agregó: “Nos gustaría que le pida disculpas personales a los que agredió, porque en realidad lo dijo él, no lo dice la calle. Acá hay que hacerse cargo de lo que uno dice”.

Celeste Arouxet, por su parte, lamentó el hecho de que “no sea la primera vez que desde Cambiemos suceden ataques personales”

"Me preocupa mucho que se esté avalando esa manera de expresar. Me preocupa que el municipio y que Juntos tenga comunicadores que expresan sin perspectiva de género", manifestó Landivar.

“Creo que es momento de que se terminen estas formas de menospreciar a la mujer, ya que no es la primera vez que pasa. Considero que se debe pedir una disculpa, creo que las mujeres merecemos más respeto”, lamentó la concejala.

Mercedes Landivar, quien había sido uno de los blancos de los dichos de Frías, fue otra de las ediles que decidió intervenir en el cruce, y sostuvo que la afirmación de Frías de que él replicaba lo que “decía la calle” era “una simple excusa para respaldar sus dichos”. En esta línea, subrayó el hecho de que el comunicado con las controvertidas declaraciones contaba con el respaldo del intendente Ezequiel Galli y repudió que “ese tipo de comunicados” gozaran de tal aval político.

“Me preocupa mucho que se esté avalando esa manera de expresar. Me preocupa que el municipio y que Juntos tenga comunicadores que expresan sin perspectiva de género. Para mí, en lo personal, esto es responsabilidad del Intendente Ezequiel Galli”, sentenció Landivar.

“Nosotros estamos convencidos de que la mujer tiene que cumplir otro tipo de rol, tiene que ocupar otro tipo de espacios, tiene derecho a estar sentada en el Concejo Deliberante y tener voz, porque tiene la capacidad para ocupar lugares de decisión. Las mujeres tenemos que tener los mismos derechos que los hombres”, concluyó la concejala Inés Creimer después de volver a tomar la palabra en el recinto.

Sin que el concejal Javier Frías volviera a intervenir para dar una respuesta al repudio o reafirmar su pedido de disculpas -en el que justificó sus dichos-, la Presidenta del Concejo Cecilia Krivochen dio por terminado el debate por no estar incluido dentro de los tema a tratar en la sesión ordinaria de esta mañana.