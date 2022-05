Con denuncia de corrupción, el Frente de Todos pidió la cesantía de un concejal de Juntos

Desde las 9, en el salón de la Sociedad Española, se realizó la sesión especial del Concejo Deliberante en la que, tal como se había previsto, se dio tratamiento al Proyecto de Ordenanza Rendición de Cuenta ejercicio 2021. A pesar de ello, todo inició con una denuncia de corrupción y el pedido de cesantía del concejal de Juntos, Javier Frías, por parte del interbloque del Frente de Todos.

En el inicio de la sesión, todos los presentes en el recinto realizaron un minuto de silencio en homenaje por el fallecimiento de la ex concejal del eseverrismo, María Irene Blanco.

A continuación, el concejal del interbloque del Frente de Todos, Juan Sánchez, tomó la palabra e inició con una “denuncia de corrupción”, que vino a poner de manifiesto “un gravísimo hecho económicamente perjudicial para los vecinos y de gran gravedad institucional que vincula al intendente Ezequiel Galli y al concejal Javier Frías”.

En este marco, Sánchez realizó un breve pero detallado repaso de la Ley Orgánica de Municipalidades para contextualizar el origen de la denuncia y explicar por qué Frías debía cesar sus funciones en el cuerpo deliberativo ante una inhabilitación.

En esta linea, el Concejal del FdT se encargó de explicar que todos los concejales están sujetos a inhabilidades insalvables y a incompatibilidades salvables, y expuso que Javier Frías, quien hace unas semanas protagonizó un lamentable episodio en el Concejo Deliberante por declaraciones sumamente machistas, forma parte de una sucesión que lo transformó en heredero de contratos comerciales con el Municipio, por lo que tiene un “interés directo” que genera una irregularidad insalvable y lo inhabilita para ser Concejal.

“Hay un fallo emitido por la Jueza Ana María Eseverri del 14 de Julio del 2021 que declaró a Javier Frías como heredero junto a su hermanas y madre”, detalló Sánchez quien luego mostró evidencias de que, a pesar de que en la administración de la misma aparece una de sus hermanas, Frías firmó un documento como proveedor del Municipio por más de 500 mil pesos.

“No solamente tiene un interés directo, sino que también participa directamente en los giros comerciales con el Municipio”, sentenció Sánchez, quien se encargó de revindicar que dicho hecho significaría un grave incumplimiento de la Ley.

Posteriormente, Sánchez reveló que el inicio de esta inhabilidad se produjo desde el primer día en que Frías ocupó su banca como concejal. “El ya sabía desde el mismo reemplazo en lugar del concejal Cenizo, por lo tanto lo hizo en clara violación a la prohibición taxativa como miembro del Municipio”, apuntó Sanchez.

“El Concejal asumió, ejerció, cobró y actuó a pesar de que estaba vedado de hacerlo en abierta corrupción a la norma. Esto es una alianza entre dos, uno que lo hace y otro que lo permite, porque el Municipio debió inhabilitarlo como dice la norma”, puntualizó el edil del interbloque del Frente de Todos.

Posteriormente Sánchez indicó que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a que si un Concejal se encuentra en esta situación luego de la aprobación de su selección, “deberá comunicarlo al cuerpo en las sesiones preparatorias para que se proceda a su reemplazo, algo que, efectivamente, Frías no realizó”.

En este contexto, el Concejal dio lectura a lo que postula la normativa: “El cuerpo, a falta de comunicación del afectado deberá, declarar a este como cesante tan pronto como tenga noticias de la inhabilidad. Por lo tanto, este cuerpo está recibiendo la manda legal de declarar cesante al concejal”.

“El Honorable Concejo Deliberante, al tomar conocimiento de esta inhabilidad no tiene opciones y debe declarar la cesantía”, recalcó Sánchez luego de evidenciar la irregularidad y previo a que la presidente del HCD, Cecilia Krivochen, pidiera un cuarto intermedio para analizar la situación.

Tras una pausa, se retomó la sesión y tomó la palabra el concejal Javier Frías, quien no negó su participación en la sucesión y reconoció que, tras la muerte de su padre, tiene una parte de un negocio familiar que es proveedor del Municipio:

“La firma ‘Panaderías La Dulzura’, que fue fundada por mi padre, lleva 17 años de trayectoria y desde hace alrededor de 15 años es proveedora del Municipio. La responsable de la firma es mi hermana, quien lleva adelante la panadería”, explicó con evidente dolor y angustia por el reciente fallecimiento de su padre por Covid-19.

“Si el problema de esta rendición de cuenta soy yo, voy a pedir abstenerme al momento de tratar el tema”, concluyó Frías.

A continuación, Sánchez celebró que la declaración del Concejal haya coincidido con lo denunciado por el interbloque del Frente de Todos anteriormente. “La Ley Orgánica nos obliga a que una efectuar que, una vez demostrada -demostración que quedó confirmada con su relato asumiendo lo que nosotros denunciamos- queda configurada la inhabilitación”, remarcó.

Por su parte, la concejal Celeste Arouxet, en concordancia con lo denunciado sostuvo que “el concejal Frías acaba de aceptar la inhabilidad que tiene para ser Concejal, con lo cual no debería pedir una abstención sino que mientras tanto no se aclare su situación, no debería formar parte de esta sesión”.

Finalmente, se votó la moción de cesantía para con el Concejal Javier Frías presentada por el Frente de Todos y fue rechazada con el voto positivo del interbloque del Fdt y Ahora Olavarría, y el voto negativo del bloque Juntos y UCR Juntos.

La sesión especial continuó con el tratamiento de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021, con Frías sentado en la banca.