La oposición abandonó el recinto del Concejo Deliberante tras la denuncia de corrupción

En medio de un tenso clima por la denuncia hacía un concejal de Juntos por corrupción y tras haber pedido a la Presidenta del Concejo Deliberante la inhabilidad de las funciones del edil denunciado, el interbloque del Frente de Todos y el unibloque de Ahora Olavarría abandonaron el recinto y no participaron de la votación de la Rendición de Cuentas.

La sesión por la Rendición de Cuentas comenzó, en horas de esta mañana, con una polémica denuncia del Frente de Todos por corrupción y el pedido de cesantía hacía el concejal de Juntos, Javier Frías. Ante este planteo a Cecilia Krivochen, presidenta del cuerpo, sin tener respuestas los ediles opositores decidieron retirarse del recinto ubicado en la Sociedad Española, aunque previamente justificaron su acción.

En la palabra de Juan Sánchez, el interbloque del Frente de Todos expresó su respeto hacía sus pares y reivindicó: “Habíamos hecho dos propuestas al bloque oficialista para que esta sesión tenga un final acorde a la normativa y sea válida, pero lamentablemente eso no ocurrió, todo lo contrario, vimos un reconocimiento de partes y aun así el concejal Frías sigue sentado con la inhabilidad que determinamos”.

“Todos han sido claros, a todos los hemos escuchado atentamente, pero esta sesión igual se está llevando a cabo con una manifiesta nulidad”, continuó el referente del Frente de Todos y agregó: “Los bloques oficialistas, que a veces están reclamando la transparencia, la institucionalidad, la defensa de la república, hoy prefieren sostener esta situación inclusive con la clara denuncia, las pruebas demostradas y el reconocimiento del concejal”.

Posteriormente, Sánchez explicó que no hay que confundir inhabilidades con incompatibilidades, ya que “las incompatibilidades son salvables, las inhabilidades no” y justificó su pedido de nulidad de sesión con la Ley Orgánica de las Municipalidades: “Hemos pedido a la Presidenta que aplique el reglamento que no es algo sujeto a votación, es la aplicación de la ley, atento a que eso lo llevaron a una votación y dijimos que no es votable sino que es aplicación clara del articulado nos remitimos nuevamente a nuestra ley madre”.

En este sentido precisó: “Si la ley orgánica nos dice que la inhabilidad implica la cesantía inmediata debemos declarar la cesantía inmediata” y anunció la decisión del espacio: “Dimos opciones a los bloques oficialistas que lamentablemente no las quisieron aceptar por eso, en resguardo de nuestra función y de nuestra responsabilidad política y civil ante los vecinos y vecinas, en resguardo de su propio patrimonio le pedimos al señor taquígrafo que tome nota de la hora exacta, 15:17, en la cual nos vamos a retirar y no vamos a convalidar la votación de esta ordenanza que se hace en transgresión clara a la ley orgánica de las municipalidades”.

Por su parte, la concejala de Ahora Olavarría, Celeste Arouxet, le habló a Krivochen y le planteó: “Me quiero dirigir a usted para que de una vez por todas nos respete como concejales, hoy le pedimos la opinión sobre lo que pasaba con el concejal Frías, no nos respondió”.

Fiel a su personalidad, la concejala, acusó a la Presidenta del Concejo Deliberante y señaló: “No es la autoridad máxima para algunas cosas y para otras si, se tienen que dar cuenta de que por más que tengan los votos no van a convertir el Concejo Deliberante en una escribanía como lo están buscando elección tras elección, es una vergüenza, estamos ante un hecho de corrupción que la misma persona lo aceptó”.

Arouxet se sumó al acto del Frente de Todos y manifestó: “Represento a muchos olavarrienses que han elegido nuestro espacio, así que desde nuestro lugar tampoco vamos a estar presentes en la votación de la rendición de cuentas, que ya mencionamos que la rechazamos, no podemos formar parte de una sesión que no tendría que tener validez”.

“Usted como autoridad máxima del Concejo Deliberante, más allá de pertenecer a un espacio, debería haber dado su punto de vista porque hay una ley orgánica que la respalda”, concluyó la edil.