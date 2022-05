Censo 2022: todo lo que hay que saber

Este 18 de mayo se realizará el Censo 2022, el relevamiento presencial cuyo objetivo es obtener datos claves acerca de la demografía, con el objetivo de mejorar y repensar las políticas públicas.

Se trata del primer censo bimodal, es decir, digital y presencial. Se prevé que esta modalidad sea una transición hacia un censo totalmente digital.

La opción de responder de manera virtual las preguntas del censo vence a las 8 de la mañana del miércoles 18 de mayo, justo cuando empiecen formalmente las visitas presenciales. Respuestas a las principales dudas.

- ¿Tengo que estar en mi casa si ya completé el cuestionario digital?

Sí. El censo digital no reemplaza al censo tradicional: lo que hace es reducir los tiempos de la visita y del procesamiento de datos. “Si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”, dicen desde el Indec.

- ¿Tengo que imprimir el comprobante de finalización del trámite?

No es necesario imprimirlo ni exhibirlo. Simplemente hay que mostrárselo o anunciárselo oralmente al censista cuando visite la vivienda el día del censo para que lo inscriba en el programa de carga de datos.

- ¿Es necesario que la persona censista ingrese a mi hogar?

No. Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.

- ¿Cómo reconozco a la persona censista?

La persona censista usará una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido que los acredita como enviados del Indec.

- ¿Qué pasa si no estoy en mi casa el día del censo?

Se decretó que ese día fuese feriado nacional para garantizar el funcionamiento del relevamiento. No es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital. Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

- ¿A quiénes se deben censar en cada hogar?

Son todas las personas que residen y duermen en la vivienda la mayor parte del tiempo. El instructivo del Indec define esa mayoría como cuatro días o más por semana.

- ¿Me pueden censar en un hogar que no sea donde vivo?

El sitio web oficial del Censo Digital 2022 aclara que no está permitido censar a una persona en un hogar que no sea donde vive habitualmente, es decir, donde residan y duerman cuatro días o más a la semana. Además, explicaron que, si una persona por razones de fuerza mayor no se encuentra en su vivienda el día de la encuesta, podrá dejarle a un vecino, encargado o persona de confianza el código del comprobante del censo digital para que se lo entregue al censista.

Desde el Indec, precisaron que no se censa a las personas en el domicilio legal de forma excluyente. Esto quiere decir que el censo se hará en el domicilio real, sin importar qué dirección figura en el documento de identidad.

- ¿Cuántas preguntas son y cuánto tiempo demora cargar los datos online?

La carga de información dependerá de la cantidad de integrantes del hogar, pero se presume que no debería extenderse más de diez minutos. Son, como máximo, 61 preguntas únicas para todos los habitantes del país.

– ¿Se pueden editar las respuestas en el cuestionario digital?

Sí. No es necesario completar la totalidad de las preguntas en el primer ingreso. El sistema permite guardar la carga y volver a ingresar a través del código único de vivienda. No habrá vuelta atrás cuando se presione el botón “finalizar censo” al cierre del cuestionario. Una vez que el sistema emite el código alfanumérico de seis dígitos -comprobante de finalización- ya no se podrán editar las respuestas ingresadas.

– ¿Cuándo estarán los resultados?

El jueves 19 de mayo de 2022 -al día siguiente del censo presencial- el Indec tiene previsto informar cuántos habitantes viven en Argentina. Tres meses después habrá una estimación preliminar de las tasas básicas: sexo, edades, población según regiones. A los ocho meses se comunicarán los primeros datos definitivos y al año y medio culminará el procesamiento de todas las variables con el escaneo y la decodificación de las actividades económicas principales de cada hogar. (DIB)