Otra joven olavarriense denunció haber sido drogada en un boliche de Pueblo Nuevo: terminó internada

Una joven olavarriense realizó una grave denuncia después de haber vivido una desagradable situación en un reconocido boliche de la ciudad en último jueves, en donde, según afirmó, la drogaron echándole algo en el trago, por lo que terminó internada.

La denuncia pública, que la joven en cuestión compartió en su cuenta de twitter, se difundió rápidamente por las redes hasta hacerse viral y repercutió en muchos usuarios de la red, que la compartieron y comentaron que no es la primera vez que pasa.

En efecto, en el último tiempo fueron muchas las denuncias de jóvenes que aseguraron haber sido drogadas en boliches de la ciudad.

En esta oportunidad, la joven -quien vive desde hace un tiempo en Buenos Aires- contó que vino a Olavarría por el fin de semana largo y salió con sus amigas “a un bar de Pueblo Nuevo”, donde, después de tomar unos pocos tragos, empezó a sentirse mal, hasta el punto de no poder controlar su propio cuerpo, por lo que debió ser internada.

"Nunca me había sucedido esto, de ir a un bar y que de la nada no pueda controlar mi cuerpo"

“Volviendo a Buenos Aires, después de pasar el finde largo en Olavarría, a donde hacía dos meses que no iba, con ganas de ver a mi gente, disfrutar, salir, despejar. El jueves organizamos salir con mis amigas a un bar de Pueblo Nuevo ¿Vieron la frase de ¨a mí nunca me va a pasar¨? Bueno, me pasó una secuencia horrible y que jamás había sentido. Y no, no era una borrachera”, contó la joven en el descargo que realizó en sus redes sociales y que fue rápidamente replicado por decenas de olavarrienses.

“Llegue al lugar 1:30, tomé casi dos tragos que me pedí en la barra, digo ¨casi¨ porque el último tenía sabor raro. Tipo 2 de la madrugada le dije a una amiga ¨me siento drogada, me siento mal, me tiemblan las piernas, no veo bien¨. No podía controlar mi cuerpo, y a la vez quería estar consciente de lo que me estaba pasando”, prosigue la joven, que en ese momento debió ser asistida por sus amistades, que la sacaron del lugar y la llevaron al Hospital Municipal.

“Sentía el corazón a mil por hora, taquicardia, no podía mantenerme en pie. Me dolía mucho la cabeza, los ojos, estaba al borde del desmayo. Apareció un chico que me tomó las pulsaciones y le dijo a mis amigas que me llevaran al hospital. Estuve internada hasta las 6:30 con suero”, agregó la víctima, quien, según afirmó, quedó gravemente impresionada por la experiencia.

“Nunca me había sucedido esto, de ir a un bar y que de la nada no pueda controlar mi cuerpo… A lo que voy con esto, y que no me puedo sacar de la mente, es hasta cuándo vamos a tener que estar así ¿Ahora no puedo ni salir tranquila? Todo el tiempo tenemos que estar alertas cuando salimos, ver al barman cómo arma el trago, tapar el vaso cuando estoy caminando por el boliche por si te meten algo, avisarle a mis amigas cuando llego a mi casa, compartirles ubicación… ¿Hasta cuándo? Lo escribo y no puedo creer que esté contando esto en primera persona”, se lamentó la joven.

"Esto no se puede naturalizar, porque está pasando muy seguido y a mujeres, estoy cansada de vivir con miedo"

Desafortunadamente, los casos de mujeres que denuncian haber sido drogadas en boliches y lugares nocturnos se repite tanto nivel local como nacional, y son muchas las alertas que se difunden con respecto a este tipo de casos. El móvil de estos, generalmente, es dejar a la víctima desprotegida ante un posible ataque sexual.

“Esto va más allá de ¨tener más cuidado¨, esto no se puede naturalizar (porque está pasando muy seguido y A MUJERES). Sentí que tenía que contarlo, como una alerta hacía NOSOTRAS, porque estoy cansada de vivir con miedo, y encima tratar de ver lo positivo”, manifestó la joven olavarriense en relación a la desagradable experiencia que le tocó vivir este último jueves.

“Estoy bien, la saqué ¨barata¨, porque estaba rodeada de gente amiga que me ayudó ¿Pero qué hubiese pasado si estaba sola?”, concluyó.