Anímate, tras el juicio a Randazzo: “Lo que pasó fue totalmente revictimizante”

Después de mucha espera, se realizó el juicio por jurados contra Luis Randazzo acusado de haber abusado de su hija. Sin embargo, la decisión de quienes debían juzgarlo obligó a disponer de una nueva fecha: “Lo que pasó fue totalmente revictimizante”, expresó Liliana Cuenca.

En el marco de una conferencia de prensa, Liliana Cuenca referente de la Asociación Civil Anímate, Georgina Randazzo denunciante y Natasha Targiano abogada del espacio, hablaron luego de lo ocurrido en el juicio que se realizó contra Luis Randazzo los días jueves y viernes de la semana pasada en la vecina ciudad de Azul.

“Fueron dos días difíciles para nosotros como asociación”, sostuvo Cuenca y detalló: “El jueves estaba citada Georgina a declarar y nos encontramos con la sorpresa de que estaba su progenitora y su hermana, ella se puso mal, pero se recompuso y pudo declarar”.

La jornada continuó el viernes, ese día alrededor de las 23, recibieron la decisión resuelta por quienes debían juzgar a Randazzo: “Nos encontramos con un veredicto que nos descolocó a todas, el juicio fue estancado, para ser condenado tenía que tener 10 votos y obtuvo 9”, explicó la referente de la Asociación.

En este sentido, Cuenca denunció: “Lo que pasó jueves y viernes fue totalmente revictimizante, tanto para la víctima como para nosotros como institución, el juicio por jurados es totalmente dañino para la víctima, la vuelve a violar”.

Por su parte, Georgina Randazzo, expresó: “Se juntaron las pruebas suficientes para demostrar que Luis Randazzo es un violador y hoy solamente queda esperar que la Justicia responda a esa petición mía, la de una denunciante más, a las dos testigos que contaron diferentes situaciones y a todas aquellas que no quisieron contar por miedo a él y a quienes lo rodean”.

“La idea es pensar a plantearnos la situación en la que se pone a la denunciante, en mi caso, mi progenitor tuvo la posibilidad de elegir cómo ser juzgado”, explicó la joven y señaló: “En el Código Procesal Penal, el articulo 2 habla de principios de proceso acusatorio de igualdad de condiciones para las dos partes, sin embargo acá una de las dos partes eligió cómo ser juzgada, ante ese artículo me pregunto ‘¿dónde está la igualdad?’”.

En este sentido, la denunciante enumeró, además el tercer artículo del Código Procesal Penal que “habla del principio de inocencia al acusado”, y expuso que debido a este apartado: “La denunciante se tiene que comer el garrón hasta el juicio de que se la trate de mentirosa, se la amenace, se tenga que mudar por intimaciones cuando el acusado sigue siendo inocente”.

Otro de los mencionados por Georgina Randazzo fue el artículo 8 que “habla de jurado sin injerencias”. “Yo me pregunto quién controla eso, en mi juicio no supe quien estaba ahí adentro, pero si salió una de las personas que estuvo citada a saludar gente que estaba defendiendo a Luis Randazzo, esta persona no fue a ser jurado, pero estuvo seleccionado”, marcó.

En esta línea, planteó: “La idea de esto es empezar a pedir ayuda, que dejemos de ser vulneradas y revictimizadas por un sistema y por leyes que amparan todo el tiempo al abusador, al violador y al femicida”.

“Luis Randazzo está preso, hay pruebas suficientes que se prestaron durante el juicio y aun así hubo tres personas que decidieron votar a favor de él”, agregó la joven que hace algunos años atrás decidió exponer su caso públicamente.

Finalmente, indicó que “la próxima fecha de juicio fue sorteada”, ya que tenían un lapso de tres meses para hacerlo, y anunció que se realizará “el 14 y 15 de julio”.