Animate: “Hay cosas que no están funcionando”

Saben de las restricciones y resguardos legales a la hora de hablar y exponer casos de abusos sexuales. Lo saben, lo padecen y les cuesta entenderlo, pero así y todo buscaron una alternativa para que sus casos tengan mayor visibilidad y, a partir de allí, la respuesta deseada desde la justicia. Se trata de un grupo de madres y víctimas de abusos sexuales disconformes con la forma en la que se llevan a cabo sus causas. Todas cuentan con el acompañamiento y asesoramiento de la agrupación local Animate, que también fue parte de la conversación con Infoeme.

No necesitaron exponer nombres ni números de causa. Con sus rostros basta y sobra para que el destinatario entienda el mensaje. Es cansancio, es hartazgo, pero también la convicción que nada de ello las detendrá. Es por ello que el mensaje que envían a través de esta unión no es solo hacia la justicia, sino también contra los acusados.

“Hay cosas que no están funcionando”, se quejó Liliana Cuenca, quien fue la encargada de tomar la palabra y en ir repasando una a una la situación particular de cada una de las personas que se acercaron a la redacción de este Diario. Son cerca de una decena de casos, con el agravante que sólo uno de ellos se encuentra próximo a llegar a la instancia de juicio. El resto, en algunos casos, lleva una espera de años para que se concreten pericias clave.

“Casi todas acá tienen actas que luego no tienen respuestas”, añadió la referente de Animate a medida que daba cuenta de las actuaciones que se inician desde el Centro de Asistencia a la Víctima a partir del reclamo de estas mujeres, pero que luego nada de ello se traduciría en novedades en la causa. “Está fallando también la comunicación”, completó.

Entre los reclamos sobresale también la situación particular de dos víctimas con respecto a las notificaciones de pericias o medidas de prueba. Una de ellas narró que recibe en su casa actuaciones y requisitorias que son destinadas a su agresor, con el agravante que en la justicia figuraría que ella no se ha hecho presente en pericias de las que no se enteró a tiempo su realización. Similar es lo que sucede con una víctima con domicilio en Mar del Plata, en la que las notificaciones son recibidas por un familiar del acusado que nada tiene que ver con el hecho.

Asimismo, también expusieron sus situaciones particulares madres de adolescentes cuyos agresores son personas de edad avanzada, que por esa condición difícilmente puedan ser encarcelados. “Por qué revictimizar”, cuestionó Cuenca. “Acá las mamás están cansadas”, reprochó y en ello explicó también la idea de unirse en el reclamo y exponer de manera conjunta lo que les sucede.

Por último pidieron que todos los casos se abuso sexual se aborden desde la justicia de la misma manera, sin distinguir entre simples y agravados, ya que para las víctimas “los daños que estos casos generan son iguales”.