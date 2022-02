"Dale, mostrame los pezones"

La actriz y dirigente política Mabel Gagino presentó una denuncia por abuso sexual contra el actor Fabián Gianola, ocurrida durante una gira teatral en 1993. Lo hizo ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Gagino, de 71 años, integró su trayectoria artística con su vocación política, lo que la llevó a ser concejal por el Frente para la Victoria y directora de Derechos Humanos en el municipio bonaerense de Lanús.

La actriz dijo a que "este episodio fue hace treinta años y yo nunca lo había hablado ni con mi pareja de ese momento, que era director de la obra que hacíamos con Gianola, ni con mi psicólogo".

"Decidí salir a decirlo ahora porque me sentí en falta con todas estas chicas que salieron a denunciarlo quizás con menos recursos que los que puedo llegar a tener yo después de tanto tiempo trabajando en temas de género primero para mí y después como militante política", destacó.

Gagino recordó que a Gianola lo conoció en un bar "por mi pareja de ese momento que iba a dirigir la obra "Los intereses creados'. Yo tenía unos 40 y el unos 28, cuando comenzamos a ensayar empezó el hostigamiento laboral permanente con cargadas violentas que me humillaban todo el tiempo y que hacían que tras cada ensayo me sintiese peor y más chiquita".

"La cosa era compleja porque yo ya venía mal barajada de mi casa donde vivía violencia por parte de mi pareja, quien además era el director de la obra en la que trabajábamos; Gianola que es un psicópata de libro detectó esa vulnerabilidad y la usó para maltratarme, yo traté de hablarlo con mi pareja en la intimidad del hogar, pero me mandó a callar y fue peor", añadió.

La actriz contó que "después de maltratarme durante todo ese tiempo Gianola empezó a hostigarme como mujer, yo siempre tuve pechos grandes y usaba escote, y él me seguía por todos lados insistiendo en que le muestre mis pezones y que si no se los mostraba era porque los tenía negros y peludos; también hacía cantitos diciendo que el papá de mis hijos era otro actor".

"El episodio más grave fue estando de gira en el teatro Roma que tiene unos camarines muy estrechos, yo estaba con otra actriz y él entró y me dijo 'dale, mostrame los pezones que yo te muestro la poronga' y se quedó ahí bloqueando la puerta mientras sostenía el pene en su mano; yo me quedé petrificada y como él insistía y yo solo quería que la situación termine me lleve las manos al escote para mostrarle mis pechos, gracias a Dios en ese momento reaccionó mi compañera y empezó a los gritos para que se vaya", añadió.

Gagino explicó que "durante todo este tiempo una cosa que me disuadía de hacer la denuncia es que todavía tenemos una justicia que no es justicia porque es patriarcal, machista y elitista, pero desde que lo conté me di cuenta que no se puede andar por ahí dejando cosas en un rincón; yo sufro de asma y ahora pienso que esa falta de aire también puede tener que ver con todo esto que dejé ahí en mi cuerpo".

"Ya no se trata de Gianola que es un perverso que debería estar preso, la decisión de denunciar es porque es hora de que el Estado y las instituciones también estén a la altura; la lucha hizo que hoy tengamos un ministerio, pero es necesario que se consolide con políticas activas para que no se achanche. Hoy hablé con la secretaria de la fiscal y mañana voy a presentar la denuncia por zoom", indicó.

"Cuando decidí hacerlo público a la primera que llamé es a mi psicóloga porque necesitaba pensar como decírselo a mis hijos, que no sólo se iban a enterar del abuso sino también de que su mamá había sido víctima de violencia por parte del papá de algunos de ellos", dijo la mujer.

Gagino consideró que "también fue un ´gran deschave' en mi actividad política, las chicas siempre tenemos que ser muy fuertes en política porque hay varones que de manera permanente buscan nuestra debilidad para imponerse".

Gagino está representada por Gustavo D'Elía, abogado de varias de las denunciantes.