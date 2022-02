Le desvalijaron la casa hace dos meses y espera una respuesta: "vivimos con miedo, mi hijo no puede dormir"

Una vecina del barrio San Vicente se comunicó con Infoeme para denunciar sobre un robo ocurrido el 29 de diciembre, en el que ingresaron a su hogar y se llevaron varias pertenencias de valor. Luego del impactante hecho que les toco atravesar, la familia contó el miedo latente con el que conviven, y cuáles fueron los recaudos que tuvieron que implementar en el hogar para sentirse "un poco" más seguros.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en Avenida Pringles al 1700, el sábado entre las 11 y 12 de la noche. La familia tras darse cuenta de lo sucedido, llamó a la policía que se acercó al lugar para realizar las dirigencias correspondientes.

Según manifestó la dueña de la casa, al ingresar a su hogar - alrededor de la una de la madrugada- se encontró con las ventana del frente abierta y toda la casa desvalijada. "Me robaron todos los artefactos de pertenencia, se llevaron dos televisores con los soportes que los arrancaron de las paredes, una Play Station 3,una computadora, celulares, joyería de gran valor, ropa, perfumes, filmadora y hasta cosas de la heladera".

"Hace 15 años que vivo en este barrio y jamás en mi vida me entraron, decidí salir un rato y me desvalijaron", vecina barrio San Vicente.

"Después del robo, mi hijo de 15 años quedó muy mal por lo ocurrido, fue un momento muy chocante por que ingresaron por la ventana de su habitación y hubo varios días en los que no pudo dormir bien", expresó su madre que destacó que vive sola con sus hijos, y que ahora vive encerrada con rejas en las ventanas y en el porche, "hace 15 años que vivo en este barrio y jamás en mi vida me entraron, decidí salir un rato y me desvalijaron".

La damnificada expresó que realizó las denuncias correspondientes y que aún no se logró esclarecer nada sobre el robo y que los delincuentes utilizaron guantes por lo que no se pudieron detectar huellas dactilares. "Decidí hacer publico mi caso para que la gente vea que esto ocurre en Olavarría", expresó.