Barrio Ceco I: preocupación por un poste que “pende de un hilo” y está a punto de caer

Un vecino del Barrio Ceco I se trasformó en protagonista de un reclamo urgente: el poste de luz que está ubicado en su vereda está a punto de caerse. “Me va a aplastar la casa o a cualquiera que pasé”, manifestó.

Está ubicado sobre la avenida Perón a pocos metros de la rotonda de La Rioja.

La situación llegó a un punto tan crítico que el vecino decidió publicar un video en donde logró captar cómo el poste en cuestión se bambolea de un lado al otro, ya que prácticamente “pende de un hilo”, ya no está sujeto al suelo.

“Está a punto de caerse encima de mi casa o para la calle. Yo ya lo denuncie en Coopelectric y también he llamado a defensa civil, pero aún no he tenido respuestas”, manifestó el vecino.

“Es un peligro realmente, está agarrado de los cables nomás, y a esta altura ya no sé a quién dirigirme”, agregó.