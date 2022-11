Máximo Kirchner criticó a Alberto Fernández y lo trató de “aventurero”

El diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, cerró el encuentro partidario que se realizó este sábado en Mar del Plata con un discurso en el que le marcó la cancha a las aspiraciones de reelección de Alberto Fernández, al que dedicó fuertísimas críticas, aunque sin nombrarlo: lo trató de “aventurero” y de “hacerse la víctima”.

“No puede volver a pasar en un frente amplio como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que lo llevan a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui”, puso el límite sin nombrar al jefe de Estado.

Máximo Kirchner no lo nombró pero el destinatario de sus críticas era ni más ni menos que el Presidente. Entre los cientos de dirigentes peronistas había ministros y funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos Gabriel Katopodis, uno de los más cercanos a Alberto Fernández.

“A pesar de que hay compañeros y compañeras que a veces están más interesados en las aventuras personales, ojalá se den cuenta que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en 2019 para que el peronismo y Argentina saliera del oprobio liberal y del macrismo, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y los tristes”, sentenció.

Fue más allá con los cuestionamientos el ex presidente del bloque de diputados oficialista: “Triste está la gente que no llega a fin de mes, ofendidos están los que quieren un gobierno que trabaje más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma y tenemos que tener la polenta necesaria para salir adelante”.

Durante su encendido discurso, Máximo Kirchner también dedicó duras críticas a los referentes de Juntos por el Cambio. Empezó por el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de tener un discurso “berreta y mentiroso” por decir que con el dinero que ahorraría el Estado si se desprende de Aerolíneas Argentinas construiría la red ferroviaria más moderna del mundo.

“Cuando lo escuchamos y decía suelto de cuerpo que él con esos 10.600 millones de dólares podría hacer en nuestro país la red de transporte ferroviario más moderna del mundo, me hizo acordar cuando dijo que con la plata del Fútbol para Todos iba a hacer 3.000 jardines”, lanzó con ironía.

El referente de La Cámpora dijo que Macri “apela a confundir a una sociedad agobiada” y enseguida dirigió sus críticas a los otros referentes de Juntos por el Cambio que aspiran a la presidencia.

“Los demás, por ejemplo, quieren mostrar autoridad con actitudes muy irresponsables, porque hay discursos con los que después hay quienes se sienten amparados y descargan su odio sobre argentinos. Muestran autoridad con pibes de 16 y 17 años. Miren si ese talante lo hubieran mostrado con Kristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional”, cuestionó en referencia a las declaraciones de Rodríguez Larreta tras las tomas de colegios porteños por parte de los estudiantes secundarios.

Y después apuntó contra Patricia Bullrich: “Para seguir, la otra persona (Patricia Bullrich), se enoja internamente con el jefe de Gabinete de la Ciudad y le dice ‘conmigo no se jode’. Me imaginé a esa persona si ante una critica tan frágil le dice ‘conmigo no se jode te voy a partir la cara’, me puse a pensar en los trabajadores de Argentina si ella gobierna, si así se pone con los de su espacio”. (DIB)